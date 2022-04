La Juventus confermerà anche nella stagione 2022-2023 gli attuali portieri della rosa, ovvero Szczesny titolare, Perin secondo e Pinsoglio terzo portiere. Hanno dimostrato tutti quanti di dare garanzie importanti dal punto di vista tecnico ed umano, non è un caso sia arrivato di recente il prolungamento di contratto dell'ex Genoa fino a giugno 2025. Pinsoglio invece ha un contratto fino a giugno 2023, prolungato la scorsa stagione. Diversa è la situazione dell'attuale titolare bianconero, che ha un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2024 e che potrebbe rimanere almeno un'altra stagione a Torino.

Dal 2023 però la Juventus potrebbe considerare una sua cessione, anche perché la società avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Carnesecchi, portiere della nazionale under 21 italiana in questa stagione titolare nella Cremonese (attualmente prima nel campionato di Serie B) e con il cartellino di proprietà dell'Atalanta. Una crescita evidente quella del giovane portiere che alla Juventus potrebbe ripercorrere il cammino professionale di Gianluigi Buffon. Di certo non sarà facile acquistarlo dalla società bergamasca anche perché la sua valutazione di mercato è importante.

La Juventus per il dopo Szczesny potrebbe acquistare Carnesecchi

Sembrerebbe essere il giovane portiere in prestito alla Cremonese con il cartellino di proprietà dell'Atalanta il giocatore individuato per sostituire l'attuale titolare bianconero, che almeno per la stagione 2022-2023 dovrebbe essere confermato alla Juventus. Titolare nella nazionale under 21 italiana, sta disputando una stagione importante con la Cremonese, in lotta per la promozione nel campionato di Serie A.

La Juventus vuole cercare di italianizzare sempre di più l'organico, per questo avrebbe individuato in Carnesecchi il profilo ideale per il futuro. E a proposito di italiani, ci attendiamo acquisti importanti nel Calciomercato estivo soprattutto per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe italianizzarsi ulteriormente soprattutto nel settore avanzato.

Si lavora al sostituto di Paulo Dybala, il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma va in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Altro nome che piace è Giacomo Raspadori, titolare nel Sassuolo e di recente anche nella nazionale italiana. Potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30 milioni di euro.