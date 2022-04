La Juventus, che nel prossimo anno potrebbe dover sostituire Giorgio Chiellini, avrebbe individuato in Arthur Theate un profilo adatto per la difesa. Inoltre, per il centrocampo e l'attacco, i bianconeri starebbero valutando diverse alternative che andrebbero da Draxler a David Neres

La Juventus starebbe cercando l'erede di Giorgio Chiellini: si pensa a Arthur Theate

L'avventura di Chiellini con la Juventus potrebbe concludersi a fine stagione. Il difensore toscano potrebbe rescindere con un anno di anticipo dalla società piemontese, che vorrebbe ringiovanire una rosa ritenuta fin troppo "matura".

Di conseguenza, sono tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora per rimpolpare il reparto arretrato e nelle score ore, un profilo nuovo si sarebbe aggiunto alla lista di Cherubini: Arthur Theate. Di piede mancino, proprio come Chiellini, il classe 2000 ha già mostrato di saper calcare i campi della Serie A senza grossi problemi, apparendo come una delle certezze nella difesa del Bologna. I felsinei, che saranno obbligati a riscattarlo dall'Ostende per 6 milioni di euro, con lui saranno legati contrattualmente fino al 2025. Ma secondo alcune indiscrezioni, qualora arrivasse la chiamata da un top club, la società emiliana non avrebbe la forza di trattenerlo. Il costo del suo cartellino potrebbe aggirarsi intorno ai 15 - 20 milioni di euro e, oltre alla Juventus, su Theate ci sarebbe anche il Milan di Stefano Pioli.

A centrocampo la Juventus osserva i nomi di Jorginho o Pogba, per l'attacco idea David Neres

Secondo l'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juventus starebbe effettuando diversi colloqui con dei procuratori sportivi. Per il reparto offensivo, sarebbero stati avviati dei contatti con Bertolucci, l'agente di David Neres, attaccante ex Ajax passato nella scorsa sessione invernale di riparazione allo Shakhtar Donetsk.

Il brasiliano classe '97, valutato circa 20 milioni di euro, dopo la guerra scoppiata in Ucraina, dove il campionato è fermo, potrebbe liberarsi a parametro zero.

Da non sottovalutare inoltre per i bianconeri è la pista Angel Di Maria, in quanto l'asso argentino sarà probabilmente libero a parametro zero a fine giugno.

Per il centrocampo, la Vecchia Signora potrebbe dover aspettare per capire se sarà possibile cedere Arthur, per poi eventualmente lanciare l'assalto a uno tra Jorginho del Chelsea e Paul Pogba, ormai dato per partente da Manchester.

Oltre a loro, osservato anche il profilo di Julian Draxler, in probabile uscita dal PSG. Infine, per quello che concerne la difesa, i bianconeri gradirebbero Emerson Palmieri, fluidificante italo-brasiliano del Chelsea.