La Juventus in questo finale di stagione sta mettendo in evidenza i problemi a centrocampo. Sembra mancare un giocatore di qualità che sappia non solo impostare il gioco ma anche verticalizzare verso le punte. Sorprende come un giovane come Miretti, schierato negli ultimi due match dei bianconeri, abbia giocato maggiormente in verticale rispetto a quelli schierati in questa stagione. Su tutti Arthur Melo, che potrebbe essere uno dei giocatori ceduti a fine stagione. Serve però un supporto di qualità anche a Dusan Vlahovic, che è sembrato arrabbiato e deluso dopo gli ultimi match.

Diversi immagini lo mostrano in questo modo dopo la sostituzione in Genoa-Juventus. Sembra mancare un giocatore che possa supportarlo nella maniera ideale, magari fornendogli quegli assist che abitualmente la punta riesce a concretizzare in gol. Per questo la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Angel Di Maria, l'argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale. Un eventuale trasferimento alla Juventus sarebbe gradito al giocatore, che però vorrebbe un contratto fino a giugno 2024 ed un ingaggio di circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Angel Di Maria.

L'argentino arriverebbe senza prezzo di cartellino essendo in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno. Potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale a 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2024. Con un investimento di circa 14 milioni di euro la Juventus si ritroverebbe un acquisto importante per due stagioni e farebbe crescere vicino all'argentino anche Matias Soulé.

Il classe 2003 è un giocatore su cui la Juventus è pronta a costruire la squadra del futuro, con il supporto di Di Maria potrebbe migliorare sempre di più. L'attuale giocatore del Paris Saint Germain oltre a garantire gol è bravo anche negli assist, il suo arrivo potrebbe agevolare Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di Di Maria garantirebbe alla Juventus un risparmio sull'acquisto di un giocatore del settore avanzato in quanto l'argentino arriverebbe senza prezzo di cartellino. In tal caso ci sarebbero più possibilità per migliorare il centrocampo, considerato il settore che più ha bisogno di rinforzi. Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Fra i giocatori preferiti dalla società bianconera c'è Pogba, secondo le ultime notizie di mercato il francese preferirebbe ad un eventuale trasferimento al Paris Saint Germain una nuova esperienza professionale alla Juventus, dove ha già giocato per tre stagioni diventando uno dei migliori centrocampisti europei.