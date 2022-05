La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato durante il Calciomercato estivo. Diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera, tante partenze dovute non solo a motivi anagrafici ma anche economici. A tal riguardo potrebbero partire Alex Sandro, Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini. Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno 2023 ma potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano o eventualmente lasciare il calcio giocato. A tal riguardo il presidente Andrea Agnelli in una recente intervista ha dichiarato che il difensore ha un posto in società oramai da tempo.

Di conseguenza il suo futuro professionale sarà alla Juventus. Si lavora al dopo Chiellini e fra i giocatori graditi al tecnico Massimiliano Allegri ci sarebbe Milan Skriniar. Il difensore slovacco è un riferimento dell'Inter ma il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare una sua cessione a fine stagione. Si parla di un suo possibile trasferimento all'estero ma la Juventus starebbe valutando la situazione anche in considerazione del contratto in scadenza a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è importante, si parla di circa 70 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico della Juventus Allegri avrebbe individuato in Milan Skriniar il rinforzo ideale per la difesa per il dopo Giorgio Chiellini.

Il difensore dell'Inter è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società nerazzurra a fine stagione. Difficile il suo prolungamento di contratto, fra le società interessate al suo acquisto ci sarebbero diverse estere ma anche la Juventus. Sarebbe il giocatore ideale da affiancare eventualmente a Bonucci e de Ligt, in quanto marcatore.

È simile a Chiellini, per questo Allegri gradirebbe il suo arrivo. Di certo la sua valutazione di mercato è importante, di circa 70 milioni di euro. Se dovesse arrivare lui la Juventus non investirà su una mezzala importante come ad esempio Milinkovic-Savic.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha come esigenza principale per il centrocampo l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia verticalizzare verso le punte.

Il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro. Il nazionale italiano piace anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023 e per questo più facile da acquistare rispetto a de Jong, che il Barcellona valuta almeno 70 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.