La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo in cui dovrà dovrà necessariamente alleggerire la rosa prima di valutare rinforzi importanti. Sono diversi giocatori a rischio partenza, oltre a quelli in scadenza come Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Soprattutto a centrocampo potrebbe esserci delle cessioni importanti a titolo definitivo come quelle di Arthur Melo e Aaron Ramsey. A questi potrebbe aggiungersi Weston McKennie, che piace molto a Massimiliano Allegri ma che potrebbe essere utilizzato per arrivare a rinforzi di qualità necessari per migliorare la rosa.

La Juventus potrebbe offrirlo alla Lazio per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, valutato circa 70 milioni di euro. Sul centrocampista c'è l'interesse anche di Manchester United e Paris Saint Germain, che non avrebbero problemi a garantire una somma importante alla Lazio senza l'inserimento di contropartite tecniche. Molto però dipenderà dalla volontà del giocatore, dove a Torino ritroverebbe anche il suo compagno di nazionale Vlahovic.

La Juventus potrebbe offrire non solo Weston McKennie ma anche Daniele Rugani, entrambi piacciono al tecnico Maurizio Sarri. In tal caso la società bianconera potrebbe aggiungere in soldi circa 30 milioni di euro.

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Weston McKennie e Daniele Rugani per l'acquisto di Milinkovic-Savic. Oltre ai due giocatori potrebbe aggiungere circa 30 milioni di euro considerando la valutazione di mercato del centrocampista della Lazio, di circa 70 milioni di euro.

L'americano ha un prezzo di circa 30 milioni di euro, il difensore invece di circa 10 milioni di euro. Di certo non sarà facile soddisfare Lotito, che vorrebbe solo soldi per il cartellino di Milinkovic-Savic. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, se deciderà di fare un'esperienza professionale all'estero o di rimanere nel campionato italiano.

La Juventus potrebbe garantire al giocatore circa 7 milioni di euro a stagione.

La stagione fino ad adesso disputata da Milinkovic Savic

La stagione fino ad adesso disputata da Milinkovic Savic dimostra l'importanza di un giocatore come il centrocampista sia in fisicità che nel supporto al settore avanzato. In 34 match di campionato italiano ha segnato 10 gol fornendo 11 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 8 match in Europa League fornendo un assist decisivo ad un suo compagno ed altri due match in Coppa Italia.