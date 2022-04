Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter potrebbe essere costretta a fare un sacrificio sul mercato in uscita per finanziare quello in entrata e cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nessuno è considerato incedibile, come successo lo scorso anno, con le partenze di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ceduti rispettivamente al Paris Saint Germain e al Chelsea per una cifra complessiva di quasi 200 milioni di euro. Quest'anno non sarà necessario incassare una cifra simile ma un big che potrebbe lasciare Milano è Milan Skriniar.

Nelle scorse settimane si è parlato dell'interesse di diversi top club europei e in queste ore si è parlato della Juventus, su indicazione di Massimiliano Allegri.

Anche il Milan ha cominciato a lavorare in vista della prossima estate. Si cercano rinforzi sugli esterni, sia sul fronte offensivo che su quello difensivo. Per questo motivo i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Wilfried Singo, esterno ivoriano del Torino, bravo a fare entrambe le fasi.

Juventus su Skriniar

La voce di mercato che sta circolando in queste ore è abbastanza clamorosa. La Juventus avrebbe messo gli occhi su Milan Skriniar, con il centrale slovacco che piace molto a Massimiliano Allegri, che lo vedrebbe bene come erede di Giorgio Chiellini.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 rischia di costringere l'Inter a prendere in considerazione una sua cessione, anche se l'ultima cosa che vuole Giuseppe Marotta è quella di cedere un elemento simbolo e idolo dei tifosi a una eterna rivale. Nulla, però, si può escludere nel mercato di oggi.

Difficile pensare a uno scambio tra le due società, anche se la Juventus avrebbe provato a mettere sul piatto i cartellini di Juan Cuadrado, fresco di rinnovo, e Moise Kean.

No del club meneghino che, eventualmente, accetterà di discutere della cessione di Skriniar alla Juventus solo per proposte superiori agli 80 milioni di euro, cifra anche maggiore rispetta a quella prospettata ai club esteri.

Milan su Singo

Il Milan è alla ricerca di rinforzi sugli esterni e per questo motivo potrebbe pescare in casa Torino la prossima estate.

I rossoneri, infatti, sarebbero interessati a Wilfried Singo, esterno destro ivoriano bravo a svolgere le due fasi e per questo motivo adattabile sia nel ruolo di terzino destro che, all'occorrenza, in quello di esterno offensivo. Il Toro valuta l'ivoriano almeno 15 milioni di euro ma nell'affare potrebbe entrare anche Junior Messias, che sarà riscattato dal Crotone, più un conguaglio economico sui 7-8 milioni di euro. In questa stagione Singo ha messo a segno tre reti e collezionato quattro assist in 33 partite di campionato.