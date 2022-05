Quest'estate potrebbe esserci una mini-rivoluzione di mercato alla Juventus. Oltre alle inevitabili operazioni in entrata, dovrebbero esserci anche diverse cessioni. In difesa potrebbero lasciare Alex Sandro, Pellegrini, Rugani e De Sciglio, con quest'ultimo che poche settimane fa sembrava essere molto vicino al rinnovo, ma sui cui per ora non sono arrivati sviluppi. Per quanto riguarda il centrocampo invece Arthur, Rabiot e McKennie, che avrebbero molto mercato in Premier League, in attacco potrebbe invece lasciare Moise Kean.

I numeri stagionali della Juventus

La Juventus si appresta a vivere un'estate di "rivoluzione", in tanti saluteranno Torino dopo una stagione deludente, conclusa con nessun titolo in bacheca. Evento che non accadeva da ormai 11 anni.

In campionato la Juventus di Allegri ha chiuso facendo 8 punti in meno di quella di Pirlo (70 contro 78), perdendo due partite in più, segnando 20 gol in meno (57-77) e subendone 38 contro i 38 di un anno fa.

Il punto su Kean e Arthur

L'accordo fra Juve ed Everton per Kean prevedeva due anni di prestito prima del riscatto fissato a 28 milioni, secondo alcune indiscrezioni però, la Juventus potrebbe decidere di riscattare subito l'attaccante classe 2000 per poi girarlo a un'altra squadra.

Tra le ipotesi c'è un ritorno al Paris Saint Germain: l'attaccante potrebbe essere coinvolto in uno scambio che porterebbe Leandro Paredes in bianconero.

Anche fra la Juventus e Arthur potrebbe arrivare una separazione, anche se l'arrivo del brasiliano alla Juventus dal Barcellona per 72 milioni di euro avvenuto due anni rende molto difficile una cessione a titolo definitivo (a causa del rischio minusvalenza), a meno che non arrivi un'offerta da almeno 40 milioni, la situazione attuale è questa.

La via più percorribile è quella di un prestito o uno scambio di prestiti. Arthur ha molto mercato in Premier League dove piace al tecnico dell'Arsenal, Arteta, ma attenzione anche al Siviglia in Spagna, con il direttore generale Monchi da tempo estimatore del brasiliano.

In entrata Pogba e Di Maria

In entrata la Juventus dovrebbe puntare su due top player liberi a parametro zero: vari rumors di mercato parlano di trattative ben avanzate per Paul Pogba, in uscita da Manchester United, e per Angel Di Maria, che a fine stagione saluterà il Psg (ieri nell'ultima giornata di campionato il pubblico parigino lo ha salutato con una standing ovation).