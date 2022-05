La Juventus, in queste settimane, sta valutando diversi profili per rinforzare la sua rosa. In particolare la dirigenza vuole rendere più forti le fasce sia offensive che difensive. I nomi al vaglio, oltre, a quello di Angel Di Maria, sono quelli di Filip Kostic e Destiny Udogie. La Juventus vuole dei giocatori in grado di assistere al meglio Dusan Vlahovic che in questa stagione è stato spesso lasciato da solo in area. Il calciatore che sarebbe più vicino a rinforzare l'attacco della Juventus sarebbe Angel Di Maria. Le parti starebbero continuando a trattare sulla base di un contratto annuale con opzione per il secondo anno.

Ai bianconeri, nei giorni scorsi, è stato accostato il nome di Perisic che però potrebbe andare al Tottenham. Per questo motivo, adesso, la Juve starebbe valutando Kostic. Il giocatore serbo costa circa 15 milioni e andrà in scadenza di contratto nel 2023 con l'Eintracht Francoforte.

Si cercano nuove ali

L'attacco della Juventus, per la prossima stagione, potrebbe essere composto da Angel Di Maria, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Ma quest'ultimo è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio. Il numero 22 juventino non rientrerá prima di ottobre e in più dovrà ritrovare la condizione. Per questo motivo, la Juventus ha necessità di avere un uomo a sinistra che possa sostituire Chiesa soprattutto nel primo periodo.

Il profilo scelto dai bianconeri sarebbe quello di Filip Kostic che potrebbe avere le giuste caratteristiche per mettere Dusan Vlahovic in condizione di segnare di più. Adesso resta da capire se la Juventus si farà avanti con l'Eintracht Francoforte che per cedere il gioiellino vorrebbe circa 15 milioni. Una cifra alla portata dei bianconeri.

Mentre per quanto riguarda Udogie ci sarebbero stati dei contatti con l'Udinese. Anche in questo caso il prezzo del cartellino sarebbe fra i 10 e i 15 milioni. Cifra che la Juventus potrebbe ricavare dalla cessione di Luca Pellegrini.

Si pensa anche a qualche uscita

La Juventus, oltre, alle entrate sta valutando anche alcune cessioni.

I nomi in bilico sarebbero quelli di Alex Sandro, Luca Pellegrini, Moise Kean e Alvaro Morata. Quest'ultimo sembra avere poche possibilità di rimanere alla Juventus poiché l'Atletico Madrid non sembra intenzionato ad abbassare le sue richieste. Oltre, allo spagnolo anche Moise Kean potrebbe lasciare Torino. Il giocatore classe 2000 non ha convinto ma nonostante questo le richieste non mancherebbero.