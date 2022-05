Dopo l'addio alla Juve tiene banco il futuro di Paulo Dybala e il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani è dubbioso sull'arrivo a Milano dell'ex bianconero: “Credo che ci siano pochissime possibilità di vedere Dybala con la maglia dell’Inter. Anche se le vie del mercato sono infinite”, scrive su Twitter.

Dybala e l'Inter

Nonostante le perplessità di Ravezzani, la dirigenza nerazzurra va avanti spedita sull'argentino, ma ha il diktat di far quadrare i conti, con un occhio anche all'aspetto tecnico, per questo l'Inter avrebbe messo sul tavolo per il momento un triennale da circa 7 milioni a stagione, con l'opzione per il quarto anno.

L'Inter prima di affondare il colpo Dybala deve definire la situazione Perisic, con il croato diviso tra accettare il rinnovo dei nerazzuri fino al 2024 o cadere tra le braccia del Tottenham. Secondo le ultime notizie gli Spurs sembrerebbero in vantaggio, offrendo a Perisic un contratto superiore a quello dell'Inter, nonostante l'aumento a 5 milioni dei nerazzurri.

Marotta vuole il suo pupillo all'Inter

L'ex direttore generale bianconero Beppe Marotta non si è mai nascosto, ed ha sempre seguito da vicino le evoluzioni della trattativa di Dybala con la Juventus per il rinnovo, suo pupillo dai tempi di Torino, ed è pronto ad approfittarne, la trattativa è poi finita come sappiamo tutti, con il mancato rinnovo dell'argentino, che terminerà la sua avventura con la Juventus durata 7 lunghi anni, il prossimo 30 Giugno.

Un occasione di quelle da non farsi sfuggire per l'Inter, con Marotta che ha fiutato subito il colpo giocando d'anticipo sulle pretendenti, iniziando da tempo i contatti con il procuratore del numero 10 argentino, Jorge Antun.

L'interesse della Roma

Tuttavia, non c'è solo l'Inter interessata alle sorti di Dybala, negli ultimi giorni si è fatta sotto con insistenza anche la Roma, fresca di vittoria nella neonata Conference League, nonostante le smentite di rito che arrivano da Trigoria, alla Roma interessa Dybala, tanto da studiare già una prima offerta da avanzare all'entourage dell'argentino, la squadra capitolina starebbe pensando di offrire all'ex bianconero un ingaggio di 5 milioni a salire negli anni, più bonus, per cercare di avvicinare le richieste dell'entourage della Joya, per i giallorossi le difficolta per arrivare a Dybala non mancheranno.