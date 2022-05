La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a giugno. La società bianconera giocherà la Champions League nella stagione 2022-2023, un obiettivo raggiunto con tre giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato. Considerando però l'abitudine della vittoria, non può essere un risultato soddisfacente il quarto posto, anche se la Juventus ha ancora la possibilità di vincere una competizione importante, la Coppa Italia, nella finale prevista contro l'Inter l'11 maggio. Proprio nella società nerazzurra gioca uno dei difensori più forti del campionato italiano, che potrebbe essere il sostituto ideale di Giorgio Chiellini.

Parliamo di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2023. Se non dovesse arrivare il prolungamento di contratto in questi mesi una sua partenza nel Calciomercato estivo è una possibilità concreta. Allegri vorrebbe proprio il difensore dell'Inter ma la sua valutazione di mercato è di almeno 70 milioni di euro. In un recente sondaggio lanciato dal sito calciomercato.it, è stato chiesto agli utenti quali fosse il giocatore ideale della Juventus da inserire come contropartita tecnica per l'acquisto di Milan Skriniar. Il preferito è Arthur Melo con il 39,1%, seguito da Rabiot, McKennie e Danilo.

I tifosi hanno votato come contropartita tecnica per l'acquisto di Skriniar il brasiliano Arthur Melo

In un recente sondaggio promosso da calciomercato.it è stato chiesto agli utenti quale sarebbe il giocatore da offrire all'Inter nell'eventualità dell'acquisto di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con la società nerazzurra a giugno 2023.

Il più votato è stato Arthur Melo con il 39,1%, il brasiliano in questa stagione non è riuscito a dare un grande contributo non essendo ideale per l'idea di gioco di Allegri. A secondo posto troviamo il centrocmapista Adrien Rabiot, nonostante evidenti miglioramenti nelle prestazioni, il francese ha ricevuto voti per il 27,8%.

Seguono Weston McKennie con il 21,8% e Danilo con l'11,3%.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente riuscirà ad acquistare Milan Skriniar anche perché l'Inter preferirebbe nell'eventualità venderlo all'estero e non rinforzare la squadra bianconera. Per questo la società starebbe valutando altri giocatori per la difesa per il dopo Chiellini. Fra questi piacciono Francese Acerbi della Lazio e Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Per quanto riguarda il centrocampo invece si valuta l'acquisto di Jorginho ma anche di una mezzala d'inserimento. Piace Pogba del Manchester United, per il settore avanzato i preferiti sono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.