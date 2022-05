La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in cui dovrà migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti soprattutto a centrocampo. Manca qualità non solo nella costruzione del gioco ma anche nel supportare il settore avanzato. Per questo potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche mezzali d'inserimento oltre al fatto che ci sarà da sostituire Paulo Dybala. L'argentino è in scadenza di contratto e lascerà la società bianconera a giugno. La Juventus valuta anche possibilità vantaggiose senza andare ad appesantire in maniera importante il bilancio societario.

Fra quelli particolarmente graditi spicca sicuramente Jack Grealish, centrocampista classe 1995 arrivato al Manchester City lo scorso calciomercato estivo dall'Aston Villa per circa 117 milioni di euro. Una somma importante ma la prestazione del nazionale inglese non hanno evidentemente giustificato tale investimento. Per questo potrebbe essere ceduto dal Manchester City non a titolo definitivo ma in prestito così che il suo prezzo di mercato possa venire rivalutato. Fino ad adesso ha disputato 34 match con il Manchester City segnando 5 gol, un impatto che la società inglese non si aspettava anche in considerazione della stagione precedente disputata con l'Aston Villa. Prestazioni che gli hanno permesso di diventare un riferimento della nazionale inglese.

Il giocatore Grealish potrebbe trasferirsi in prestito alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il prestito di Jack Grealish. Il centrocampista inglese potrebbe lasciare il Manchester City dopo una stagione non al massimo. Sono 34 i match disputati e 5 gol, dati evidentemente non ideali se consideriamo la qualità dimostrata dal centrocampista nella stagione 2020-2021 con l'Aston Villa.

Un'eventuale cessione in prestito sarebbe gradita sia agli inglesi ma anche alla Juventus, che eviterebbe di spendere soldi per il cartellino pagando solamente l'ingaggio del giocatore. Grealish può giocare come mezzala d'inserimento ma anche come trequartista nell'eventualità in cui la Juventus dovesse giocare con il 4-2-3-1.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi dal campionato inglese oltre a Grealish. Piace molto Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno. Il francese arriverebbe senza prezzo di cartellino anche se l'ingaggio da circa 14 milioni di euro a stagione non agevola il suo trasferimento nella società bianconera. Serve anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro dalla società inglese.