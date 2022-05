La Juventus a tre giornate dalla fine del campionato ha già raggiunto uno degli obiettivi minimi posti dalla società bianconera nella seconda parte della stagione, dopo l'inizio difficile. Grazie alla vittoria contro il Venezia e il pareggio della Roma contro il Bologna i bianconeri hanno la certezza di arrivare almeno quarti in campionato, che significa partecipazione alla Champions League. Un traguardo importante dal punto di vista sportivo ma anche economico, se consideriamo che arriveranno diverse decine di milioni di euro dalla Uefa dalla massima competizione europea.

Di certo però non sono mancate critiche nei confronti del gioco della Juventus, soprattutto nell'ultimo match di campionato contro il Venezia ultimo in classifica. Un primo tempo discreto per i bianconeri man nel secondo i veneti sono riusciti a pareggiare. Decisivo un gol di Bonucci a 20 minuti dalla fine. La prestazione della squadra è stata criticata in maniera decisa dai tifosi bianconeri sui social. Il responsabile secondo gran parte di questi è Massimiliano Allegri, colpevole a loro detta di non essere riuscito a dare un gioco alla squadra.

L'episodio che ha suscitato molto clamore è stata la sostituzione di Dusan Vlahovic con un difensore come Giorgio Chiellini, con la Juventus che si è difesa negli ultimi minuti del match con una difesa a cinque contro l'ultima in classifica.

Tanti sostenitori della Juventus hanno criticato Allegri dopo il match contro il Venezia

La Juventus dopo la vittoria contro il Venezia che ha significato partecipazione alla Champions League nella stagione 2022-2023 è stata criticata in maniera decisa da diversi sostenitori bianconeri. Soprattutto Allegri è stato considerato il principale responsabile della prestazione deludente contro il Venezia, con la Juventus che ha rischiato di pareggiare contro l'ultima in classifica.

Un utente sui social ha scritto: 'Ogni volta dopo la partita della Juventus l'hashtag #Allegriout è in tendenza, oramai non lo sopporta il 70% della tifoseria'. Un altro utente ha aggiunto: 'Come rovinare un investimento da 85 milioni di euro (Vlahovic)? Sostituirlo con un difensore di 38 anni per conservare un risultato all'Allianz Stadium contro l'ultima in classifica'.

Un altro invece ha scritto che preferirebbe un anno sabbatico senza tifare Juventus pur di seguire la squadra di Allegri nella stagione 2022-2023.

Il mercato della Juventus

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli di recente ha dichiarato che Allegri sarà il tecnico della squadra bianconera anche nella stagione 2022-2023. Di conseguenza non sono previste novità, anche perché l'obiettivo minimo della Champions League è stato raggiunto. Si è parlato anche di un possibile ingaggio di Conte ma le indiscrezioni di mercato non trovano conferme fra i giornali sportivi.