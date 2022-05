La Juventus è attesa da un Calciomercato in cui dovrà necessariamente alleggerire una rosa che pesa molto dal punto di vista degli ingaggi sul bilancio societario. Tanti giocatori nonostante lo stipendio importante non stanno dando un grande contributo.

Oltre a Alex Sandro e Giorgio Chiellini (il difensore potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano o lasciare il calcio giocato per diventare dirigente della Juventus) il club bianconero starebbe valutando le partenze anche di Aaron Ramsey, Arthur Melo, Federico Bernardeschi e Alvaro Morata.

Tutti giocatori che potrebbero aggiungersi a Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a scadenza di contratto a giugno.

In particolare il centrocampista brasiliano Arthur avrebbe deluso Massimiliano Allegri, che sarebbe pronto ad avallare la sua partenza. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diverse società inglesi, su tutte il Newcastle e l'Arsenal.

Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a vendere Arthur Melo a fine stagione. Il centrocampista brasiliano avrebbe deluso Allegri, il quale vorrebbe un giocatore davanti alla difesa che possa garantire non solo qualità ma anche verticalizzazioni verso le punte. Il giocatore classe '96 ex Barcellona potrebbe lasciare la società bianconera per trasferirsi nel campionato inglese.

Già a gennaio si era parlato di un suo trasferimento all'Arsenal, ma piacerebbe anche al Newcastle. Con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare Torino. Tale cifra potrebbe essere utilizzata per l'acquisto del sostituto. In tal senso da giorni circolano rumors relativi a un interesse per Jorginho del Chelsea e per Frenkie de Jong del Barcellona.

Inoltre potrebbe trasferirsi nel campionato inglese anche Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023. La Juventus potrebbe ricavare dalla sua partenza circa 10 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti anche per il settore avanzato, anche in questo caso per sostituire il partente Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza a giugno.

I giocatori seguiti sono Nicolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che dopo una stagione importante potrebbe lasciare la società emiliana a giugno.