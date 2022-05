La Juventus è attesa da mesi importanti di Calciomercato. Tanti giocatori potrebbero lasciare la società bianconera: dalla difesa, al centrocampo fino al settore avanzato. In questo momento però l'unico certo di una partenza a fine giugno è Paulo Dybala, in scadenza di contratto. A tal proposito, la società torinese vuole trovare un sostituto di qualità che dal punto di vista tecnico sia simile all'argentino, soprattutto se mister Allegri decidesse di schierare la Juventus con il 4-2-3-1.

Oltre a Giacomo Raspadori del Sassuolo e a Nicolò Zaniolo della Roma, la società bianconera starebbe seguendo anche Christian Pulisic, centrocampista offensivo del Chelsea.

Il nazionale americano difficilmente rimarrà nella società inglese se non dovesse avere garanzie di essere titolare, per questo il suo addio è una possibilità concreta. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe lasciare la società inglese per circa 40 milioni di euro. Si tratta di un prezzo importante ma sostenibile da parte della Juventus. Ad agevolare il suo arrivo a Torino potrebbe essere indirettamente anche Weston McKennie, compagno di nazionale e amico del giocatore del Chelsea.

Pulisic potrebbe trasferirsi alla Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come sostituto di Paulo Dybala il giocatore del Chelsea Christian Pulisic.

Lo statunitense, classe 1998, è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società inglese e potrebbe lasciare il Chelsea, dove non è un titolare inamovibile, per una nuova esperienza professionale. Con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe essere ceduto dai londinesi.

Pulisic potrebbe gradire il trasferimento alla Juventus anche perché a Torino ritroverebbe il suo compagno di nazionale americana e amico Weston McKennie.

In chiave tecnica Pulisic sarebbe ideale come supporto a Vlahovic. Soprattutto quando giocava al Borussia Dortmund ha dimostrato non solo di essere un finalizzatore, ma anche efficace nel fornire assist.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, specie se dovessero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera per migliorare la qualità del gioco c'è Jorginho, valutato circa 20 milioni di euro, il quale ha con un contratto in scadenza col Chelsea a giugno 2023.