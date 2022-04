Sarà una Juventus che potrebbe essere rivoluzionata durante il Calciomercato estivo. La società bianconera starebbe già lavorando al mercato, con la volontà sicuramente di cedere quei giocatori che non sono considerati parte del progetto sportivo bianconero ma anche di trovare quei rinforzi che permettano il definitivo salto di qualità. Il tecnico Massimiliano Allegri di recente ha dichiarato che dalla stagione 2022-2023 la Juventus dovrà ritornare ad essere competitiva anche in campionato, di conseguenza potrebbero arrivare almeno un rinforzo per ogni settore.

Acquisti che incrementerebbero se si dovessero concretizzare determinate partenze. Ad esempio se dovessero lasciare la società bianconera Giorgio Chiellini e Alex Sandro, potrebbero arrivare un difensore centrale ed un terzino sinistro. A centrocampo l'arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco potrebbe dipendere dalla conferma o meno di Arthur Melo. Se dovesse partire potrebbe arrivare Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. La società bianconera però potrebbe rinforzarsi anche con una mezzala di inserimento. Il preferito rimane Milinkovic-Savic, anche se la Lazio vorrebbe almeno 70 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.

La Juventus potrebbe acquistare Milinkovic-Savic a centrocampo

La Juventus valuta altri nomi nel ruolo di mezzala, l'alternativa a Milinkovic-Savic potrebbe essere Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il francese ha un ingaggio da 14 milioni di euro a stagione, per trasferirsi nella società bianconera dovrebbe accettare un ingaggio minore.

Per quanto riguarda invece la difesa come sostituto di Giorgio Chiellini potrebbe arrivare Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società toscana. Si lavora anche al sostituto di Paulo Dybala, Difficile possa arrivare una seconda punta, anche perché Allegri dalla stagione 2022-2023 potrebbe affidarsi al 4-3-3.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi giocatori per sostituire Paulo Dybala, in scadenza di contratto a fine stagione. Piace molto Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, arriverebbe senza prezzo di cartellino Angel Di Maria, che ha un'intesa contrattuale con il Paris Saint Germain fino a giugno. Altro nome che piace alla Juventus è quello di David Neres, giocatore brasiliano dello Shakhtar Donetsk che potrebbe lasciare la società ucraina a prezzo vantaggioso.