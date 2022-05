La Juventus l'11 maggio ha perso la finale di Coppa Italia per 2-4. I bianconeri, nonostante il vantaggio iniziale dell'Inter, sono riusciti a ribaltare la partita e la squadra era in pieno controllo. Ma alcune decisioni dell'arbitro Valeri hanno cambiato il volto della partita. Inizialmente il fischietto romano non ha sanzionato Brozovic per aver scagliato via il pallone. Il croato era stato appena ammonito e successivamente calciando via la palla avrebbe dovuto ricevere un secondo cartellino giallo. Dopodiché Valeri fischia un rigore molto dubbio su Martinez e dopo un breve check il penalty viene confermato.

Le due squadre vanno ai supplementari e qui arriva il secondo rigore a favore dell'Inter. Queste decisioni arbitrali hanno generato la rabbia dei tifosi della Juventus, ma non solo. Infatti, James Rabiot, fratello di Adrien, che era presente allo stadio, tramite una Instagram Stories ha attaccato duramente l'arbitro e l'Inter: "InterCorruption VARFc 4, Juventus 2. Var grazie, Arbitro grazie", queste le parole del fratello del numero 25 juventino.

Marelli conferma: 'Rosso a Brozovic'

Le scelte arbitrali della sfida di Coppa Italia hanno generato diverse polemiche. I tifosi della Juventus non hanno gradito la mancata espulsione di Brozovic e il rigore concesso ai nerazzurri sul 2-1 per la squadra di Massimiliano Allegri.

Al termine della gara anche diversi familiari dei giocatori della Juventus si sono lamentati per l'operato di Valeri. In particolare James Rabiot è stato molto polemico su Instagram. A dare forza alle proteste dei tifosi bianconeri arriva anche il parere di Luca Marelli ex arbitro e attuale commentatore arbitrale di Dazn: "Sul primo penalty durante la diretta speravo ci fosse l'on-field review, perché non c'è questo rigore purtroppo".

Inoltre, Marelli ha confermato che Brozovic andava espulso: "E gli errori sono due. L'altro è su Brozovic, dove non possiamo parlare di gestione dell'episodio. Qui l'arbitro ha chiuso gli occhi", queste le parole dell'ex arbitro pronunciate su Twitch all'interno di "UnAngoloSulCalcio". Dunque senza quel rigore e con l'espulsione di Brozovic probabilmente la Juventus avrebbe portato a casa la Coppa Italia.

Adesso la Juventus penserà al futuro

La delusione in casa Juventus per la sconfitta in Coppa Italia è davvero tanta. Adesso la squadra avrà due sfide di campionato anche se in realtà contano ben poco ai fini della classifica, poiché i bianconeri sono già qualificati alla prossima Champions League. La gara contro la Lazio, però, sarà l'occasione per salutare Giorgio Chiellini che lascerà la Juventus. Il Capitano bianconero, l'11 maggio, ha confermato che a fine stagione saluterà la Vecchia Signora.