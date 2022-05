Tra i possibili obiettivi di mercato della Juventus come sostituto di Dybala o come vice-Vlahovic, figurerebbe anche il nome di Gabriel Jesus.

Il Ds dei bianconeri Cherubini starebbe osservando con attenzione la situazione del giocatore brasiliano, che pare sempre più ai margini del Manchester City soprattutto dopo l'ufficialità dell'arrivo di Erling Haaland dal Borussia Dortmund, per una cifra attorno ai 70 milioni di euro, corrispondente alla clausola rescissoria nel contratto del norvegese.

Parla l'agente di Jesus: 'L'Arsenal ci piace ma c'è concorrenza'

L'agente del giocatore, Marcelo Pettinati ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni proprio in merito a un possibile trasferimento del suo assistito e del forte interessamento dell'Arsenal: "È vero, abbiamo parlato con l'Arsenal, e si il progetto ci piace quindi è una seria possibilità quindi ne stiamo discutendo. Ci sono anche altri sei club interessati a Gabriel. Lui ora è concentrato sul finire la stagione con il City, poi vedremo cosa accadrà".

Gabriel Jesus è in scadenza di contratto a fine giugno 2023, ma il Manchester City potrebbe venderlo subito per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.

Fra gli altri giocatori monitorati dalla Vecchia Signora per l'attacco ci sarebbero anche l'esperto argentino Angel Di Maria e i giovani italiani Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.

Il resto del mercato estivo della Juventus

Sarà un'estate movimentata quella della Juve, che non solo dovrà scegliere tra i sopracitati nomi per il reparto offensivo, ma dovrà anche e soprattutto rinforzare il centrocampo, attualmente il reparto che pare aver bisogno di maggiori innesti. In questo senso si stanno monitorando Paul Pogba in scadenza con il Manchester United, Sergej Milinkovic-Savic in uscita dalla Lazio, ma su cui c'è una folta concorrenza e Thomas Partey dell'Arsenal.

Altro reparto da rimpolpare è quello difensivo che pare avere come unico punto fermo in De Ligt. L'uscita di Chiellini, che potrebbe andare negli Usa, l'avanzata età di Bonucci e un Rugani che non garantisce particolare sicurezza, indurrà la società per forza di cose a intervenire sul mercato. Tra gli obiettivi ci sarebbe Gabriel, centrale brasiliano dell'Arsenal.

La Juventus farà comunque dei colpi mirati, cercando di spendere il meno possibile per rientrare nei parametri del nuovo Fair play finanziario imposto dalla UEFA.