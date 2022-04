Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. È questa l'intenzione dell'Inter, che lavora sul fronte acquisti per accontentare le richieste di mercato da parte dell'allenatore nerazzurro, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Europa.

Oltre al centrocampo, anche l'attacco è sotto osservazione. Infatti, la dirigenza interista starebbe lavorando per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Luis Muriel, attaccante colombiano in forza all'Atalanta che in questa stagione, complice numerosi infortuni non è riuscito a confermarsi come nelle precedenti annate.

La sua esperienza a Bergamo potrebbe così terminare nella prossima stagione: infatti visto il dualismo con Zapata e il minutaggio non sempre elevato, Muriel potrebbe decidere di lasciare la Dea e provare una nuova esperienza, con un ruolo da protagonista. L'Inter sta monitorando la situazione e potrebbe far recapitare un'offerta da 20-25 milioni al club bergamasco. Attenzione però all'ipotesi di scambio con il Tucu Correa, che ha vissuto un'annata complicata come Muriel.

Molto dipenderà dalle cessioni in casa Atalanta e soprattutto dal futuro di Duvan Zapata, sempre nel mirino di alcun club di Premier League come Newcastle e West Ham. In caso di cessione del numero 91, Muriel potrebbe continuare la sua esperienza a Bergamo.

Inoltre, ci sono da considerare anche le possibili mosse di mercato dell'Inter, che vuole mantenere i suoi big a cominciare da Lautaro Martinez. In base anche al futuro del bomber argentino, si capiranno le strategie di mercato dei nerazzurri.

Inter, Atletico su Dumfries

Non solo acquisti. Infatti, in casa Inter si lavora per blindare i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Inzaghi, così da continuare il progetto iniziato in estate.

Uno dei calciatori che sta riscuotendo maggior consensi sul mercato internazionale è Denzel Dumfries, esterno olandese che dopo una prima parte di adattamento al calcio italiano, ha conquistato un posto da titolare nello scacchiere tattico di Inzaghi.

L'ex esterno del Psv sarebbe però nel mirino di diversi top club europei: oltre al Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, sul terzino nerazzurro si starebbe muovendo anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, a caccia di un esterno di qualità dopo l'addio di Trippier.

I Colchoneros potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 30 milioni di euro per convincere l'Inter.

Difficile che i nerazzurri possano cedere Dumfries, e solo di fronte ad un'offerta superiore, potrebbero sedersi ad un tavolo per un'eventuale trattativa.