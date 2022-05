La Juventus si prepara alla prossima stagione, sono diversi coloro che non faranno più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, in particolare Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Kean, Rugani, De Sciglio e Dybala. Il primo nome della lista di Cherubini è quello di Pogba.

In molti sul piede di partenza in estate in casa Juventus

La stagione juventina si è conclusa con un quarto posto. Obiettivo minimo raggiunto, ma le aspettative erano ben altre. Malumore tra la dirigenza e i tifosi, il mercato estivo potrebbe dare una grossa mano per ricostruire la rosa.

Allegri dovrà lavorare molto per cercare di trovare un gioco adatto in modo da tornare a vincere fin da subito lo scudetto. In questo campionato non è stato fatto il salto di qualità, con prestazioni opache da parte di molti giocatori che molto probabilmente, lasceranno Torino. Gli indiziati a partire potrebbero essere Rabiot, Bernardeschi, Kean, Rugani, De Sciglio, Arthur, Pellegrini, Alex Sandro oltre a Dybala. L'attaccante argentino infatti sembrerebbe intenzionato, a accettare la proposta dell' Inter. Chiellini dovrebbe essere molto vicino ai Los Angeles, per poi tornare e iniziare la sua nuova avventura da dirigente. Anche Bernardeschi non sarà un giocatore bianconero per la stagione 2022/2023; contro la Fiorentina è stata la sua ultima partita.

Su di lui ci sono Milan e Laizo.

La Juventus pensa a Pogba a centrocampo, in attacco il primo nome è Zaniolo

Il reparto che ha bisogno di maggiori innesti, senza ombra di dubbio, è il centrocampo, dato le deludenti prestazioni fornite da Rabiot e Arthur nelle ultime partite. Stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, l'affare Pogba dovrebbe essere ormai ad un passo dalla conclusione: il francese avrebbe rinunciato alla offerta del Psg di 14 milioni pur di tornare a Torino.

La Juventus, infatti, avrebbe proposto 7,5 milioni più bonus per tre anni. Con l'arrivo di Pogba, si valuta anche il possibile inserimento di Jorginho. Data la situazione del Chelsea, non è da escludere che possa cambiare aria. Resta sempre viva l'ipotesi Milinkovic-Savic, Lotito chiede una cifra intorno ai 70 milioni.

Per quanto riguarda l' attacco, dopo quello di Dybala, ci sarà l' addio anche di Morata.

Lo spagnolo non dovrebbe essere confermato, così come Kean che non ha mai convinto del tutto. A questo punto, bisognerà risistemare il reparto offensivo, Di Maria dovrebbe essere il primo nome, l' esterno arriverebbe assieme a Ivan Perisic, in uscita dall' Inter. Per lui, un solo anno di contratto a 7 milioni con opzione per il secondo.

Per quanto riguarda Zaniolo, c'è la possibilità che possa restare a Roma, ma la Juventus osserva con attenzione l'evolversi della situazione.

Altri profili seguiti sono quelli di Raspadori, Berardi, Gabriel Jesus, Bremer e Scamacca.