La Juventus concluderà questa stagione con zero trofei vinti per la prima volta dopo 11 anni. La dirigenza juventina si sta quindi già organizzando in vista del calciomercato estivo, per cercare di regalare a mister Massimiliano Allegri dei rinforzi importanti per tornare a primeggiare in Italia e in Europa.

Le possibili operazioni in uscita

Già certe le partenze di Paulo Dybala e di Giorgio Chiellini, gli altri indiziati a lasciare Torino in estate paiono essere Rabiot, Rugani, Arthur Melo, Alex Sandro e uno tra Kean o Morata.

Resta poi da capire se la società vorrà prolungare il contratto in scadenza di Federico Bernardeschi, che in caso contrario lascerebbe a parametro zero.

Stesso discorso per Mattia De Sciglio, il quale attualmente pare avere maggiori probabilità di restare a Torino rispetto all'esterno offensivo carrarino.

Juventus, a centrocampo l'obiettivo numero uno è Milinkovic-Savic

Il centrocampo è il reparto che necessita di maggiori innesti, dato le deludenti prestazioni fornite da parte di Rabiot e Arthur. Il primo obiettivo pare essere Sergej Milinkovic-Savic, il serbo viene valutato intorno ai 70 milioni, Lotito potrebbe aprire a una trattativa e la Juventus sembrerebbe intenzionata a inserire delle contropartite per far scendere il prezzo del cartellino: in tal senso potrebbe essere coinvolto uno fra Fagioli, Miretti o Ranocchia. Da monitorare con attenzione è anche l'evolversi della situazione relativa a Nicolò Zaniolo, il quale ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024.

Inoltre resterebbe vivo il "sogno" del ritorno di Paul Pogba a Torino, secondo alcune indiscrezioni la Juve potrebbe offrire al francese un contratto a nove milioni a stagione. Il Psg però, sembrerebbe in vantaggio sul centrocampista che non pare intenzionato a prolungare il suo contratto in scadenza con il Manchester United.

In difesa resta da capire se arriveranno offerte per De Ligt, il difensore olandese piacerebbe al Manchester United e al Barcellona, il suo costo si aggira sugli 85 milioni. In caso di cessione la Juventus potrebbe puntare su Bremer del Torino, mentre invece Antonio Rudiger pare vicino all'intesa con il Real Madrid.

Relativamente ai giocatori già in rosa della Juventus, mister Allegri nella stagione 2022-2023 farà affidamento in particolare su Chiesa, Vlahovic, Zakaria, Locatelli, McKennie, Danilo, Cuadrado, Bonucci e Szczesny.