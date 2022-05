La Juventus con la partenza di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno, dovrà rinforzare il settore avanzato durante il Calciomercato estivo. La squadra bianconera dalla stagione 2022-2023 potrebbe giocare con il 4-3-3, per questo potrebbe arrivare un giocatore di fascia che possa supportare Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. La Juventus dovrà rinforzare anche il centrocampo, potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Per questo gran parte dei soldi saranno utilizzate per il centrocampo, per il settore avanzato si cercherà di valutare anche delle possibilità vantaggiose.

Una su tutte è Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno. In una recente intervista l'argentino ha confermato di avere il contratto in scadenza a fine stagione ma che c'è un pre contratto per il prolungamento di una stagione. Tutti dipenderà dalla volontà del Paris Saint Germain. Quello che è certo è che Di Maria vuole rimanere nel calcio europeo almeno un'altra stagione. Come dichiarato da Gianluca Di Marzio fra le società interessate al giocatore ci sarebbe la Juventus, che avrebbe già sondato la possibilità di ingaggiare a scadenza di contratto il giocatore. Il giornalista sportivo ha aggiunto che i contatti fra l'argentino e la società bianconera proseguono.

La Juventus potrebbe ingaggiare Di Maria per la stagione 2022-2023

'’Angel Di Maria è stato sondato dalla Juventus, che cerca un giocatore di fascia per poter completare il tridente titolare della stagione 2022-2023, insieme a Vlahovic e Chiesa, che rientrerà dall'infortunio’'. Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio, che ha parlato dell'interesse della società bianconera per Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Le parole del giocatore confermano la possibilità che possa sottoscrivere un contratto per una sola stagione, con il giocatore che ha il desiderio di chiudere la sua esperienza professionale da calciatore in Argentina'. Ha poi rimarcato: 'I contatti fra il giocatore e la Juventus proseguono'.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero ingaggiando non solo Angel Di Maria ma anche un altro giocatore importante. Parliamo di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il francese guadagna circa 14 milioni di euro a stagione, per accettare il trasferimento nella società bianconera dovrà diminuire lo stipendio. La Juventus potrebbe offrirgli circa 10 milioni di euro a stagione. Per il centrocampo piace anche Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.