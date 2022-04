La Juventus è attesa da un finale di stagione in cui cercherà di raggiungere come obiettivo minimo il quarto posto in campionato. C'è anche la possibilità di vincere una competizione, la Coppa Italia, dapprima però dovrà ottenere la qualificazione in finale nel match di ritorno della semifinale contro la Fiorentina, dopo che l'andata era finita 1 a 0 per i bianconeri. Successivamente la Juventus potrà iniziare a definire il mercato estivo, che dipenderà evidentemente anche dalle cessioni. Sono diversi i giocatori che rischiano di lasciare la società bianconera.

Fra questi i giocatori in scadenza di contratto a giugno come Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi oltre a quelli che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero per il futuro. Parliamo di Alex Sandro, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Proprio il brasiliano ha un prezzo di mercato importante, di circa 40 milioni di euro. Si parla di un interesse concreto dell'Arsenal e del Newcastle, che non accrebbero problemi a garantire una somma importante per il centrocampista brasiliano. Secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna il giocatore potrebbe rimanere in Italia. La Juventus potrebbe inserirlo nella trattativa di mercato che porterebbe Sergej Milinkovic Savic a Torino.

Il centrocampista Milinkovic Savic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe offrire Arthur Melo per l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic. In questo modo la società bianconera attutirebbe in maniera evidente l'esborso economico in contanti necessario per arrivare al centrocampista della Lazio, che è valutato circa 70 milioni di euro.

Considerando che Arthur Melo ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro potrebbero bastare circa 30 milioni di euro in contanti per acquistare Milinkovic Savic. Anche in questa stagione il centrocampista della Lazio sta dimostrando di essere un giocatore importante sia nel garantire gol che nel fornire assist decisivi ai suoi compagni.

In questa stagione ha segnato fino ad adesso 9 gol fornendo 10 assist ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile trasferimento di Arthur Melo alla Lazio non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Non tanto perché il brasiliano non piaccia a Maurizio Sarri quanto per il fatto che guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio evidentemente troppo pesante per la Lazio. Per questo la Juventus potrebbe acquistare Milinkovic Savic pagando 70 milioni di euro in contanti e magari monetizzando dalla cessione del brasiliano all'Arsenal o al Newcastle. Il sostituto del centrocampista alla Juventus potrebbe essere Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.