Nella giornata di ieri 25 maggio Lapo Elkann ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui faceva il suo in bocca al lupo alla Roma per la finale di Conference League. Sotto il post del rampollo della famiglia Agnelli è apparsa la risposta dell'ex calciatore della Juventus Zibì Boniek. L'ex giocatore polacco ha scritto ad Elkann: "Stai attento che tuo cugino non ti fa più entrare allo stadio". La risposta, però di Lapo Elkann non si è fatta attendere: "Caro Boniek ti apprezzo molto come giocatore e lo sai, ma ti assicuro che la famiglia è più unita che mai", ha scritto il rampollo della famiglia Agnelli.

Inoltre, Lapo Elkann ha sottolineato che sosterrà sempre il presidente della Juventus: "Io e Andrea Agnelli ci sosterremo sempre fino alla fine".

Lapo Elkann sempre al fianco della Juventus

Lapo Elkann, oltre ad essere un membro della famiglia Agnelli e di fatto uno dei proprietari della Juventus, è anche un grandissimo tifoso dei colori bianconeri. Come tutti i sostenitori juventini anche l'imprenditore non è stato molto soddisfatto della stagione dei bianconeri ma non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Lapo Elkann non ha risparmiato nemmeno qualche stoccata a Massimiliano Allegri. Ma come aveva spiegato lo stesso tecnico livornese il rapporto con l'imprenditore è ottimo. In una conferenza stampa Allegri aveva anche confidato di aver sentito con grande frequenza Lapo Elkann.

Il rampo della famiglia Agnelli, però, nella giornata di ieri 25 maggio, ha dovuto intervenire per difendere il cugino Andrea Agnelli da un Tweet di Zibì Boniek. Il rapporto tra l' ex giocatore polacco e il presidente della Juventus non è dai migliori. Infatti, Andrea Agnelli quando assunse la presidenza del club bianconero decise di rimuovere la stella di Boniek dell'Allianz Stadium.

Intanto la Juventus pensa al mercato

Mentre Lapo Elkann difende Andrea Agnelli sui social, il presidente della Juventus si occupa del mercato. Infatti, la società sta cercando di rinforzare la sua rosa. L'obiettivo della Juventus è quello di tornare a lottare per lo scudetto. Per questo motivo i nomi cercati dalla Juventus sul mercato sono di primissimo livello.

In particolare il primo obiettivo dei bianconeri sarebbe Paul Pogba. Il ritorno del francese a Torino sarebbe vicinissimo e le parti starebbero limando gli ultimi dettagli. Pogba avrebbe scelto di tornare alla Juventus nonostante quella della Vecchia Signora non sia l'offerta più remunerativa che ha ricevuto a livello economico. Infatti, il PSG sarebbe pronto ad offrirgli più soldi ma avrebbe capito che il francese avrebbe deciso di fare una scelta di cuore per tornare a lavorare con Massimiliano Allegri.