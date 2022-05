La Juventus, dalla stagione 2022-2023, potrebbe non contare più su Alvaro Morata. Lo spagnolo è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a favore della società bianconera a circa 35 milioni di euro. Una somma che la Juventus non vorrebbe spendere dopo aver già investito 20 milioni di euro per il prestito del giocatore dall'estate 2020. Gli spagnoli potrebbero lasciarlo partire per circa 30 milioni di euro, ma non accetterebbe un'offerta minore, considerando che Morata è un nazionale spagnolo. La volontà di Morata sembrerebbe essere quella di rimanere a Torino.

Fra l'altro, lo spagnolo ha sempre sottolineato come la sua famiglia si trovi bene nella città piemontese e che è un grande tifoso della Juventus. Molto dipenderà dalla volontà della società bianconera di andare incontro alle esigenze dell'Atletico Madrid. Quello che è certo, è che Allegri gradirebbe la riconferma di Morata, a maggior ragione perché in estate, oltre a Dybala, potrebbe partire anche Moise Kean. Se non dovesse essere riscattato dalla Juventus per Morata potrebbe definirsi un futuro professionale al Barcellona. Già a gennaio, Xavi lo avrebbe voluto, e la società catalana sarebbe pronta ad offrire il cartellino di Griezmann per la punta della nazionale spagnola.

In caso di mancato riscatto da parte della Juventus, Morata potrebbe trasferirsi al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus cercherà di riscattare Alvaro Morata. Molto dipenderà dalla volontà dell'Atletico Madrid di venire incontro alla società bianconera ma anche al giocatore, che vorrebbe rimanere a Torino.

Con la sua famiglia si trova molto bene nel capoluogo piemontese. Se però non dovesse arrivare il riscatto del suo cartellino, per Morata potrebbe definirsi un futuro professionale al Barcellona. È stato lo stesso Morata, in una recente intervista, a sottolineare come Xavi lo avrebbe voluto nella società catalana a gennaio.

Alla fine, però, è stato Allegri a chiedere la sua conferma, nonostante l'arrivo di Dusan Vlahovic. E proprio il toscano potrebbe essere decisivo per il riscatto definitivo del cartellino dello spagnolo. D'altronde, non è facile trovare un sostituto di Morata a circa 35 milioni di euro. Il nazionale spagnolo può giocare punta centrale ma anche di fascia ed è stato molto importante come supporto per Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus, a giorni, potrebbe ufficializzare due acquisti a parametro zero. Si tratta di Paul Pogba e Angel Di Maria, in scadenza di contratto rispettivamente con il Manchester United e il Paris Saint Germain. Potrebbe arrivare anche un altro rinforzo per il centrocampo oltre al francese. Piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.