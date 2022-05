La Juventus è una delle società italiane che più ha investito in giovani nelle ultime stagioni: oltre al lancio del progetto under 23, il club bianconero ha puntato molto sulla "linea verde" anche per la prima squadra.

La Juve ora starebbe pensando di investire per il futuro anche nel ruolo di portiere. La conferme di Szczesny e di Perin danno garanzie per l'immediato, ma la società bianconera starebbe valutando un giocatore giovane che alla lunga possa diventare un punto di riferimento della squadra bianconera. Piacerebbe molto Marco Carnesecchi, classe 2000 in prestito in questa stagione alla Cremonese, con cui ha ottenuto la promozione in Serie A.

Il cartellino del portiere è di proprietà dell'Atalanta, che lo valuta almeno 10 milioni di euro.

La Juventus potrebbe decidere di acquistarlo, lasciarlo in prestito nella società lombarda e valutare poi dalla stagione 2023-2024 l'inserimento in prima squadra. L'attuale titolare Szczesny è in scadenza di contratto a giugno 2024 e in caso di mancato prolungamento di contratto potrebbe essere ceduto nel 2023.

Il portiere Carnesecchi piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe provare ad acquistare Marco Carnesecchi. Il portiere della nazionale under 21 italiana è uno dei migliori giovani del calcio italiano. Lo ha dimostrato nella Cremonese, appena promossa in Serie A.

Il suo cartellino è dell'Atalanta, la società bianconera potrebbe acquistarlo e lasciarlo in prestito alla società lombarda per fargli maturare esperienza professionale nella Serie A.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche della Lazio, che cerca un titolare considerando che Strakosha ha ufficializzato l'addio e che anche Reina è in scadenza di contratto a giugno.

La Lazio gli garantirebbe la titolarità in Serie A e la possibilità di giocare anche l'Europa League.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per l'immediato: potrebbero arrivare almeno sette rinforzi fra difesa, centrocampo e settore avanzato. Si valuta l'acquisto di un difensore centrale, quello di un terzino sinistro, due rinforzi a centrocampo e altri tre nel settore avanzato (se oltre a Dybala anche Morata e Kean dovessero lasciare la società bianconera). A tal riguardo, oltre a Di Maria, si valutano gli acquisti di Arnautovic come vice Vlahovic e di Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe vendere per circa 30 milioni di euro.