La Juventus è attesa da un mese di giugno in cui dovrà definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La rosa bianconera potrebbe presentarsi al ritiro estivo con tante novità. Si parla infatti di almeno 7 acquisti che dipenderanno, però, anche dalle cessioni. Gli unici certi della partenza sono Giorgio Chiellini e i giocatori in scadenza di contratto come Bernardeschi e Dybala. A questi potrebbero aggiungersi Aaron Ramsey, che ritornerà dal prestito dai Glasgow Rangers ma difficilmente rimarrà a Torino, Alex Sandro, Arthur Melo, Alvaro Morata, Moise Kean e Luca Pellegrini.

La punta italiana potrebbe essere riscattata in anticipo dall'Everton per essere poi ceduta ad una società inglese. Ci sarebbero diverse società interessate al giocatore. Diverso sarà il futuro professionale del terzino, che in questa stagione ha giocato diversi match con la Juventus, anche grazie alla forma non ideale di Alex Sandro. La Juventus sarebbe pronta a cederlo a titolo definitivo e non mancherebbero società del campionato italiano interessate al giocatore. Una sua cessione (oltre a quella dei giocatori prima menzionati) potrebbe garantire una somma importante per acquistare almeno una punta ed un terzino sinistro.

I giocatori Kean e Pellegrini potrebbero lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando alla cessione di Moise Kean e Luca Pellegrini. La punta potrebbe far ritorno nel campionato inglese dopo l'esperienza professionale all'Everton. La Juventus potrebbe riscattarlo in anticipo dalla società inglese e cederlo ad una di quelle interessate al suo acquisto.

La sua valutazione è di circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il terzino, potrebbe rimanere nel campionato italiano, magari in una società di Serie A che lotta per l'Europa League. Fra queste si sarebbe la Lazio, che cerca un giocatore in quel ruolo, considerando che Marusic è adattato e Hysaj non ha garantito affidabilità in questa stagione.

Dalla sua partenza la Juventus potrebbe ricavare circa 10 milioni di euro. Fra l'altro, Pellegrini potrebbe essere una delle contropartite tecniche per l'acquisto da parte della società bianconera di Sergej Milinkovic Savic. Oltre a Pellegrini, potrebbe trasferirsi alla Lazio Daniele Rugani, che piace a Sarri come rinforzo difensivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche alle altre cessioni. Non sarà facile trovare una società pronta ad acquistare Alex Sandro, considerando l'ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023. Potrebbe essere ceduto anche Arthur Melo, valutato circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda, Morata difficile il riscatto dall'Atletico Madrid, soprattutto se la società spagnola continuasse a volere i 35 milioni di euro che sarebbero previsti per l'acquisto del cartellino a titolo definitivo del giocatore.