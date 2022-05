La Juventus dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi rinforzi senza prezzo di cartellino risalgono all'estate 2019, quando la società bianconera decise di acquistare Adrien Rabiot, in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain, e Aaron Ramsey, che arrivava dall'Arsenal. Il francese da questa stagione sta finalmente dimostrando tutte le sue qualità, il gallese invece ha deluso anche a causa degli infortuni muscolari ed attualmente è in prestito ai Glasgow Rangers. Durante il Calciomercato estivo potrebbe arrivare come rinforzo per il centrocampo Paul Pogba, il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Non sarà facile acquistarlo non solo perché ci sarebbe l'interesse di Paris Saint Germain e Real Madrid ma anche perché il centrocampista ha un ingaggio da 14 milioni di euro a stagione. Dovrebbe accettare uno stipendio minore per trasferirsi a Torino, a differenza della società francese e quella spagnola che non avrebbero problemi a garantirglielo. Dal Manchester United potrebbe arrivare un altro rinforzo a parametro zero, sempre a centrocampo.

Parliamo di Nemanja Matic, 34enne dotato di fisicità e di qualità, che piace molto ad Allegri. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche della Roma di Mourinho, che lo ha già allenato quando era tecnico del Manchester United.

I centrocampisti Pogba e Matic potrebbero trasferirsi alla Juventus a giugno

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti anche nel settore avanzato, considerando anche la partenza di Paulo Dybala a fine stagione. L'argentino potrebbe essere sostituito da Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro. Altro giocatore che piace alla società bianconera è Giacomo Raspadori, il giocatore del Sassuolo sta dimostrando in questa stagione di essere uno dei migliori giovani del campionato ma anche del calcio europeo.