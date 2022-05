Dopo il gol di domenica contro la Fiorentina, i tifosi rossoneri non hanno alcuna intenzione di rinunciare al loro fuoriclasse, di conseguenza tanto l’attuale dirigenza quanto la nuova società sembrerebbe avere tutta la volontà di trattenere Rafael Leao a Milano per le prossime stagioni.

Oltre a trattenere il portoghese, la nuova società investirà un grosso budget sul mercato, senza però tralasciare eventuali colpi di mercato a parametro zero: nelle ultime ore si è parlato, infatti, di un interesse per un calciatore in scadenza dello United, che potrebbero interessare alla dirigenza rossonera, cioè Lingard; interesse che la dirigenza rossonera avrebbe dimostrato anche per un attaccante già noto in Serie A, Arkadiusz Milik.

Leao punto fermo per il futuro

Il portoghese classe ’99 sta disputando una stagione ad alti livelli e la sua giovane età gli permetterà ampi margini di crescita, soprattutto agli ordini di un tecnico esperto come Stefano Pioli. La crescita che l’attaccante rossonero ha avuto rispetto all’inizio di questa stagione è evidente, soprattutto dal punto di vista fisico ed atletico, che gli permettere di offendere fino all’ultimo minuto di ogni partita. Con il gol vittoria di domenica pomeriggio, Leao ha raggiunto le 10 reti in campionato, un bottino che potrebbe incrementare nelle ultime tre giornate, ma che sicuramente aumenterà nella prossima stagione in rossonero. Per questi motivi anche la nuova società sembrerebbe aver messo un veto su una sua eventuale partenza, sia perché è sua intenzione puntare sul portoghese sia perché non vorrebbe presentarsi ai tifosi cedendo il giocatore più forte del Diavolo.

Il Milan vorrebbe pescare nel Manchester United e punta su Milik

La dirigenza rossonera ha sul tavolo diverse carte per decidere quali colpi effettuare nel prossimo mercato estivo ed il nuovo budget che probabilmente arriverà con la nuova società farà aumentare la rosa di nomi da cui pescare i nuovi giocatori rossoneri. Alla lista si è aggiunto in queste ore un nome nuovo in scadenza con il Manchester United, Jesse Lingard, infatti, dopo una stagione vissuta non da protagonista, ha deciso di lasciare i Reds e di tentare una nuova esperienza: la dirigenza rossonera si è messa subito al lavoro per provare a portare l’inglese classe ’92 in Serie A e nelle prossime settimane ci potrebbe essere un incontro col suo agente.

Un altro nome nuovo si è aggiunto alla lista dei desideri del Milan, si tratta di Arkadiusz Milik, attaccante polacco già noto in Italia e di proprietà del Napoli anche se è attualmente in forze al Marsiglia. L’attaccante classe ’94 ha realizzato, con la maglia del Marsiglia, 20 reti in tutte le competizioni ed un giocatore col fiuto del gol come lui potrebbe far comodo a mister Pioli ed alla sua squadra.