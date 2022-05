La Juventus ha raggiunto il primo obiettivo stagionale, ovvero la partecipazione alla Champions League 2022-2023. Grazie alla vittoria contro il Venezia e al pareggio della Roma contro il Bologna i bianconeri ottengono almeno il quarto posto essendo a tre giornate dalla fine del campionato a +10 dalla quinta. L'11 maggio è attesa la finale di Coppa Italia contro l'Inter, dopo che in questa stagione i bianconeri hanno rimediato contro la squadra di Inzaghi un pareggio e due sconfitte fra campionato e Supercoppa Italiana. Intanto la società è al lavoro per il mercato in previsione del Calciomercato estivo, in cui si cercherà di migliorare una rosa con evidenti problemi a centrocampo.

Ci saranno però anche investimenti in difesa e nel settore avanzato anche perché diversi giocatori potrebbero lasciare Torino. Fra questi spicca Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023. Possibile trasferimento nel campionato inglese per il brasiliano. Come sostituto la Juventus starebbe valutando il giocatore del Real Madrid Ferland Mendy, che in questa stagione ha avuto problematiche dal punto di vista degli infortuni muscolari ma è un titolare per Carlo Ancelotti. La Juventus però starebbe lavorando anche a rinforzi per il settore avanzato, soprattutto perché Dybala lascerà a scadenza di contratto ed uno fra Morata e Kena potrebbe partire. Il preferito sembra essere Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023.

La Juventus starebbe valutando due rinforzi dal Real: piacerebbero Mendy e Asensio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe attingere nel Real Madrid per rinforzarsi durante il calciomercato estivo. Piacciono Ferland Mendy e Marco Asensio, due giocatori che andrebbero a migliorare la fascia sinistra difensiva e il settore avanzato.

Non sarà facile però acquistare entrambi anche perché la società spagnola li valuta molto. Si parla di un prezzo di mercato per il francese di almeno 40 milioni di euro, per lo spagnolo di circa 30 milioni di euro. A proposito di Asensio, oltre la Juventus ci sarebbe anche il Milan interessato al giocatore. Come è noto Elliott sarebbe vicino alla cessione della società rossonera ad Investcorp, che potrebbe garantire degli investimenti importanti fra cui alcune conferme come quella di Leao ma anche rinforzi.

Lo spagnolo è uno dei giocatori che sarebbe ideale come trequartista nel Milan di Pioli.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Abbiamo parlato della possibile partenza di Alex Sandro, anche Arthur Melo, Aaron Ramsey, Moise Kean e Alvaro Morata potrebbero lasciare Torino, oltre a Dybala (addio già confermato) e Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno.