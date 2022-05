L’Inter ha fatto una nuova mossa per arrivare al rinnovo contrattuale di Ivan Perisic. In un recente incontro tra i dirigenti del club e l’agente dell'esterno croato, Jurcevic, durato circa un'ora, l'Inter ha alzato l'offerta della base fissa dai 4,5 milioni (proposti negli ultimi incontri) a 5 milioni, oltre a dei bonus fissi (alcuni di facile raggiungimento, altri più difficili) che potrebbero portare lo stipendio del giocatore croato a 6 milioni, che corrisponde alla richiesta degli agenti del giocatore. I dirigenti nerazzurri non intendono spingersi oltre, questa sarà l'offerta definitiva, prendere o lasciare.

Perisic non ha ancora dato una risposta definitiva alla società. Si è preso qualche giorno di tempo per pensarci. L'Inter vuole chiudere la pratica rinnovo di Perisic in fretta: al massimo entro la fine della settimana, quando Perisic svelerà la propria decisione; il club mette sul piatto della trattativa un biennale.

Il possibile pressing della Juve

Sull'esterno croato ci sarebbe il pressing della Juventus che non ha ancora avanzato un'offerta ufficiale ma che rimane alla finestra pronta a cogliere eventuali occasioni e a provare l'affondo definitivo per soffiarlo all'Inter, e un club della Premier League come il Chelsea, entrambe le offerte potrebbero essere superiori dal punto di vista economico.

L’Inter però conta con la base fissa di superare l'attuale ingaggio di Ivan Perisic, cioè 4,8 milioni di euro, facendo un eccezione all'attuale ordine della società nerazzurra di abbassare l'attuale monte stipendi. Inzaghi considera Perisic un giocatore chiave per la sua Inter e avrebbe chiesto alla società uno sforzo economico per trattenerlo.

Perisic chiede tempo

Come riportano diverse testate, Ivan Perisic continua a chiedere tempo all'Inter prima di decidere e di dare una risposta definitiva, l'offerta sul piatto dovrebbe soddisfare il croato a livello di richiesta economica. L’Inter stringe i tempi e ha messo Perisic di fronte a un bivio, le parole di Giuseppe Marotta prima di Inter-Sampdoria sono state come al solito diplomatiche ma allo tempo tempo chiare: "Se parlo da dirigente tifoso, lo rinnoverei subito.

Però poi ci sono delle condizioni. Ci incontreremo, ma entrambi vogliamo questo matrimonio".

Una stagione quella passata che ha visto Perisic grande protagonista con 49 presenze complessive (solo Handanovic, Skriniar e Brozovic hanno giocato di più minuti) condite da 10 gol e nove assist. Il rialzo dell'offerta dell'Inter potrebbe però essere arrivata troppo tardi, con Perisic che a 33 anni potrebbe anche aver già deciso di provare l'ultima nuova grande esperienza della sua carriera.