La Juventus 2022-2023 sarà guidata da Massimiliano Allegri. Arrivano conferme importanti dal presidente Andrea Agnelli, che ha sottolineato che con il tecnico è stato deciso un progetto per il lungo periodo. Il dirigente della società bianconera ha aggiunto che era consapevole delle problematiche che la Juventus avrebbe incontrato in questa stagione ed è importante avere delusione perché significare ripartire dalla stagione 2022-2023 con maggiori motivazioni.

Allegri ha sottoscritto un'intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2025. A sostenere la conferma del toscano alla Juventus è stato anche l'ex tecnico e amico di Allegri Giovanni Galeone.

In una recente intervista ha smentito le indiscrezioni di mercato che parlano di un Allegri demotivato. Ha aggiunto che è difficile non avere le motivazioni con un contratto importante sottoscritto dal toscano da 7 milioni di euro a stagione più bonus. Una risposta indiretta quella di Galeone a Evelina Christillin, che aveva sostenuto la presunta demotivazione del toscano. Galeone ha aggiunto che Allegri rimarrà alla Juventus per altre stagioni.

Il tecnico Giovanni Galeone ha parlato di Allegri

''Demotivato? "Questa è una cretinata. Come fa ad esser demotivato un allenatore che prende 8 milioni di euro. Max sta compiendo il suo dovere e resterà alla Juve almeno altri tre anni''. Queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone a Radio Kiss Kiss.

L'ex tecnico ha risposto alle dichiarazioni di Evelina Christillin che aveva definito demotivato il tecnico della Juventus. In un'intervista di diversi giorni fa la delegata Uefa e tifosa bianconera aveva dichiarato di aver notato un Allegri demotivato suggerendo come tecnico ideale Antonio Conte. Aveva sottolineato anche la conferma di Agnelli come presidente e che Del Piero in questo momento sta bene negli Stati Uniti.

Il mercato della Juventus

La Juventus effettuare un mercato importante in estate. La conferma è arrivata anche dal tecnico Massimiliano Allegri nel post match fra Sassuolo e Juventus. Il toscano ha dichiarato che serviranno due o tre rinforzi, che potrebbero incrementare nel caso dovessero esserci diverse cessioni. Potrebbero partire Alex Sandro, Chiellini, Ramsey e Arthur Melo oltre Moise Kean.

Come rinforzi si parla del possibile arrivo di Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento, piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per quanto riguarda il settore avanzato potrebbe arrivare Giacomo Raspadori del Sassuolo, protagonista di una stagione importante nel campionato italiano e con la nazionale di Roberto Mancini.