La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà dedicarsi a diverse cessioni. Sono ben sette i giocatori che rischiano la partenza, oltre a quelle già confermate di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. I principali indiziati a lasciare Torino sono Alex Sandro, Luca Pellegrini, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Weston McKennie, Moise Kean e Alvaro Morata. Per lo spagnolo difficile il riscatto da parte della Juventus, considerando che l'Atletico Madrid vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il giocatore. A proposito della società spagnola, le ultime notizie di mercato confermano dell'interesse per il terzino dell'Udinese Molina, che ha disputato una stagione importante nella società friulana.

A parlare dell'argomento Daniel Martinez, il giornalista di ESPN ha dichiarato che difficilmente l'argentino si trasferirà all'Atletico Madrid, anche perché gli spagnoli in questo momento non avrebbero molti soldi da investire sul mercato e Molina viene valutato circa 30 milioni di euro. Per Martinez il terzino argentino potrebbe trasferirsi alla Juventus, lo stesso si può dire per Angel Di Maria. Secondo il giornalista sportivo c'è grande possibilità che il centrocampista possa giocare con la società bianconera dalla stagione 2022-2023.

Il giornalista Martinez ha parlato del possibile arrivo alla Juventus di Molina e Di Maria

''Paulo Dybala lo vedrei molto bene alla Roma, anche con la vicenda di Totti.

Per me però la Premier League penso che possa essere l’ideale per lui. Le sue caratteristiche potrebbero crescere per il calcio che si gioca in Inghilterra''. Queste le dichiarazioni di Daniel Martinez in riferimento al futuro professionale di Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno. Secondo il giornalista sportivo la società ideale per l'argentino potrebbe essere il Tottenham, con un tecnico forte come Conte che potrebbe valorizzarlo.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''In Italia ci sono diverse società su Molina, come la Juventus''. Il terzino argentino piace alla società bianconera, anche se l'Udinese lo valuta circa 30 milioni di euro. Martinez ha poi sottolineato: ''C'è un grandissima possibilità che Di Maria giochi nella Juventus, fino alle firme sul contratto non si può dire con certezza ovviamente''.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus sarebbe vicina all'ingaggio di Paul Pogba. Potrebbe essere il centrocampista francese il primo rinforzo del Calciomercato estivo, con il giocatore che potrebbe sottoscrivere un contratto a circa 10 milioni di euro compresi i bonus fino a giugno 2025. Arriverebbe senza prezzo di cartellino, in quanto è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.