La Juventus è stata una delle delusioni principali della stagione, soprattutto per quanto riguarda il campionato. Il quarto posto non basta per una società abituata a vincere, e a questo bisogna aggiungere l'uscita agli ottavi di finale di Champions League contro una squadra sulla carta alla portata dei bianconeri, ovvero il Villareal. Per questo, ci si attendono diversi rinforzi sul mercato che potrebbero riguardare gran parte dei settori. Si parla, infatti, del possibile arrivo di un difensore centrale e di un terzino sinistro, ma anche di innesti a centrocampo e nel settore avanzato.

Nelle ultime ore, però, la stampa inglese riporta la possibilità di un rinforzo importante anche nel ruolo di portiere. La Juventus starebbe valutando la possibilità di arrivare a Kepa, giocatore del Chelsea diventato oramai una riserva di Mendy. Arrivato per una somma importante dall'Atletico Bilbao, non è riuscito ad incidere nella società inglese, fino a perdere la titolarità a favore del portiere francese. La sua valutazione di mercato è diminuita molto, per questo il Chelsea potrebbe decidere di cederlo in prestito. La Juventus potrebbe considerare il suo acquisto, ma ci sarebbe anche la Lazio interessata al giocatore.

Il portiere Kepa potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dai giornali sportivi inglesi, la Juventus potrebbe acquistare un nuovo portiere durante il Calciomercato estivo.

Dal Chelsea potrebbe arrivare in prestito Kepa, riserva nella società inglese dopo l'arrivo di Mendy. Lo spagnolo vorrebbe giocare titolare, anche in previsione dei mondiali in Qatar, e per questo potrebbe considerare anche una cessione in prestito. L'eventuale arrivo di Kepa alla Juventus agevolerebbe la cessione di Szczesny, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Oltre alla Juventus, ci sarebbe anche la Lazio interessata al giocatore. Sarebbe un nome gradito da Sarri, che ha avuto modo di allenarlo già nella stagione 2018-2019 nella sua esperienza professionale da tecnico del Chelsea. D'altronde, la Lazio potrebbe lasciar partire a scadenza di contratto sia Strakosha che Reina a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo, si valutano diversi nomi, su tutti Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro e in scadenza di contratto a giugno 2023. Piace Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, e Giacomo Raspadori, protagonista con il Sassuolo di una stagione importante.