Archiviata la partita casalinga con la Lazio, con annessi saluti ai partenti Chiellini e Dybala, la Juventus è pronta per la trasferta di Firenze della 38^ e ultima giornata di Serie A. Una partita che non conta praticamente nulla per i bianconeri, almeno sulla carta, mentre si tratta dell'ultimo treno europeo per la formazione di Italiano.

Il match potrebbe non essere l'unica occasione a far incontrare le due società, forse prossime a intavolare l'ennesima trattativa di mercato.

Mercato Juventus, ipotesi Milenkovic dalla Fiorentina

Da Bernardeschi a Chiesa, fino a Vlahovic lo scorso gennaio: sono frequenti gli affari tra Juventus e Fiorentina.

Il trasferimento dell'attaccante serbo, forse il più doloroso per i tifosi viola considerando le 49 reti siglate in 108 gare, potrebbe essere presto seguito da un'altra operazione nell'anno solare 2022. La partenza di Chiellini, lascia infatti un enorme vuoto nella retroguardia bianconera.

L'identikit del difensore ideale per il tecnico toscano porterebbe a Nikola Milenkovic. Arrivato nel 2017 dal Partizan Belgrado, il serbo è cresciuto in maniera esponenziale in queste annate viola, acquisendo tantissima esperienza. Prossimo ai 25 anni, Milenkovic ha già raccolto 154 presenze in Serie A, segnando 12 gol. Non solo, è anche diventato uno dei pilastri della Serbia, toccando quota 33 presenze.

Obiettivo Milenkovic, i numeri del giocatore della Fiorentina

L'imminente scadenza del contratto di Milenkovic (giugno 2023), induce la dirigenza della Fiorentina a trovare un accordo con il giocatore prima di rischiare di perderlo a zero nella prossima stagione.

Stando a Tuttosport, la Juventus sarebbe interessata alle caratteristiche del difensore.

L'unica ostacolo tecnico, sarebbe la sua predisposizione al giocare nel centro destra della retroguardia, dove ci sono già Bonucci e De Ligt. L'occasione è ghiotta, in quanto senza il rinnovo contrattuale l'acquisto di Milenkovic sarebbe praticamente in saldo.

Fiorentina-Juventus, dubbio Vlahovic per Allegri

La dirigenze di Fiorentina e Juventus saranno sedute in tribuna sabato 21 maggio ma con molta probabilità non parleranno di Nikola Milenkovic.

La trattativa potrebbe essere intavolata in estate, attendendo magari l'evolversi di altre situazioni. In ogni caso, il canale tra le due società è stato sempre proficuo, Vlahovic ne è l'ultimo esempio.

L'attaccante tra l'altro, ancora in lotta con Immobile per la vittoria della classifica marcatori, potrebbe essere risparmiato da Massimiliano Allegri in quanto diffidato e a rischio squalifica per la prima giornata della prossima stagione.