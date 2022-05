Le lacrime incessanti di Paulo Dybala hanno colpito tutti i tifosi, non solo quelli della Juventus. Al termine dell'incontro con la Lazio - l'ultima all'Allianz Stadium -, l'argentino non è riuscito a contenere l'emozione, crollando in un pianto romantico. Resta ancora incerto il suo futuro, anche se, l'ultimo investimento della Joya potrebbe far sognare l'Inter.

Juventus-Dybala: titoli di coda dopo sette anni

Arrivato poco più che ragazzo nel 2015 dal Palermo, Dybala ha raggiunto le 292 presenze con la Juventus, impreziosite da 115 reti e 48 assist.

Oltre ai numeri, resta indiscussa la classe dell'attuale numero 10 bianconero, il quale ha regalato giocate pregevoli in molte delle sue apparizioni. Sette anni lunghissimi, gli ultimi due piuttosto surreali, causa Covid, che gli hanno permesso di conquistare cinque scudetti, quattro volte la Coppa Italia ed in tre occasioni la Supercoppa Italiana. L'ultima annata vissuta da separato in casa, soprattutto negli ultimi mesi. in seguito al mancato accordo per il rinnovo.

Nonostante i malanni fisici che gli hanno impedito di avere continuità, soprattutto nel campionato in corso, il 28enne è uno dei giocatori maggiormente talentuosi del panorama calcistico europeo. Oltre alla Serie A, Dybala ha maturato esperienza internazionale sia in Champions League sia con la maglia della nazionale argentina.

Sono 18 i gol segnati in Champions, in 53 presenze totali, mentre ha toccato il numero 32 la quota delle partite giocate con Messi e compagni. Un curriculum che probabilmente indurrà un club a proporgli un contratto congruo. In lizza, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbero soprattutto Inter e Roma.

Dalla Juventus all'Inter: Dybala potrebbe seguire Beppe Marotta

Il matrimonio con i nerazzurri non appare complicatissimo: il ds è Beppe Marotta, ovvero colui che lo ha voluto alla Juventus nel 2015. Non solo, stando a Calciomercato.com, Dybala avrebbe acquisito un immobile a Milano, già da alcuni mesi. Non è chiaro se quella sarà la nuova abitazione dell'argentino oppure un semplice investimento.

Restano da definire tantissimi dettagli e, soprattutto, l'Inter ha la necessità di liberarsi di ingaggi pesanti come quelli di Vidal e Sanchez.

Futuro Dybala, le ipotesi Inter e Roma

Sullo sfondo resterebbe la Roma di Josè Mourinho, l'uomo che ha infuocato l'ambiente giallorosso, alimentando la passione dei cuori romanisti. A Trigoria, sede degli allenamenti della squadra capitolina, Dybala potrebbe allenarsi assieme a Abraham, componendo una coppia d'attacco stellare e complementare, così come sarebbe quella con Lautaro Martinez all'Inter. Tutto rimandato a fine giugno, quando scadrà ufficialmente il contratto di Dybala con la Juventus. Intanto, il tecnico portoghese e Simone Inzaghi, proveranno a rendere trionfale l'ultimo atto stagionale, cercando rispettivamente la vittoria di Conference League e scudetto.