La Juventus è attesa da un finale di stagione in cui dovrà raggiungere come obiettivo minimo il quarto posto, come sottolineato dal vicepresidente Pavel Nedved. Si cercherà inoltre di arrivare fino in fondo in finale di Coppa Italia, magari confermando la vittoria della scorsa stagione. Di certo attutirebbe la delusione della stagione attuale, in cui diversi addetti ai lavori avevano inserito la società bianconera come una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Deludente anche il cammino europeo, soprattutto per la sconfitta negli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal.

A proposito di delusione, spicca anche il Paris Saint Germain, sconfitta negli ottavi di finale dal Real Madrid. Proprio la società francese potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione della rosa nel Calciomercato estivo. Si parla dell'addio di Leo Messi, Mauro Icardi e Neymar, oltre a quelli di Kylian Mbappé e Angel Di Maria, quest'ultimi in scadenza di contratto a giugno. Se il francese dovrebbe trasferirsi al Real Madrid per l'argentino si parla di una nuova esperienza professionale nel campionato italiano. Fra le società interessate ci sarebbe la Juventus, al lavoro per trovare il sostituto di Paulo Dybala.

Il giocatore Di Maria potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare a giugno Angel Di Maria.

L'argentino va in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e potrebbe andare a rinforzare il settore avanzato bianconero. Potrebbe essere il 34enne il sostituto di Paulo Dybala, andando a formare un tridente offensivo importante con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. L'argentino ha un ingaggio importante, attualmente guadagna circa 8 milioni di euro a stagione, ma potrebbe accontentarsi di un ingaggio minore di circa 5-6 milioni di euro a stagione.

Di certo si tratterebbe di un acquisto di esperienza, che sarebbe utile per il presente e non per il futuro. Per questo tale indiscrezione di mercato non trova conferme fra i giornali sportivi italiani, considerando che la linea intrapresa dalla Juventus è quella di rinforzarsi con giovani di qualità. A tal riguardo si valutano giocatori come Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo e la difesa. E a proposito di italiani il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la difesa si lavora al dopo Chiellini, piace un altro giocatore del Chelsea, Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno con la società inglese.