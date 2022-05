In vista del Calciomercato estivo la Juventus, oltre agli innesti per il presente come Paul Pogba e Angel Di Maria, pronti a dare qualità ed esperienza alla rosa, starebbe lavorando anche per il futuro, monitorando i migliori giovani italiani. In particolare nelle scorse ore è circolato il nome del portiere Marco Carnesecchi.

Idea Carnesecchi

In particolare, per il dopo Szczesny, la Vecchia Signora starebbe osservando con grande attenzione le ottime prestazioni di Marco Carnesecchi, portiere dell'Under 21 italiana, che in questa stagione si è reso protagonista con la maglia della Cremonese, con la quale ha ottenuto la promozione in Serie A.

Il giovane portiere, il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta, ha già molti estimatori e ha attirato su di sé l'interesse di molti club italiani, tra cui la Lazio di Maurizio Sarri, che con l'addio di Strakosha, sarebbe pronta a virare sul classe 2001. Ma occhio anche all'Atalanta, che in caso di addio di Juan Musso nella prossima finestra di mercato, potrebbe decidere di puntare come titolare sul proprio giovane portiere.

Juve, ritorno di fiamma per Gabriel Jesus

La Juventus guarda con grande interesse anche al mercato internazionale e in particolar modo a quello della Premier League.

Infatti, oltre a Pogba, la Vecchia Signora sta monitorando diversi profili per puntellare l'attacco, visto l'addio di Paulo Dybala e le posizioni incerte di calciatori come Moise Kean e Alvaro Morata che potrebbe non esser riscattato e tornare all'Atletico Madrid.

I bianconeri starebbero sondando il terreno per Gabriel Jesus, attaccante brasiliano del Manchester City. Con l'arrivo di Haaland, lo spazio per il numero nove verdeoro sarebbe ancora più ridotto e per questo, potrebbe decidere di lasciare i Citizens per ritornare ad essere protagonista. Il City non fa sconti e chiede almeno 40-50 milioni di euro per lasciar partire il suo calciatore.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, per abbassare le pretese del club inglese, la Juventus vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Arthur, ormai fuori dal progetto di Allegri, e che era parso già vicino al passaggio in Inghilterra nella sessione invernale, quando fu richiesto dall'Arsenal di Arteta.

Anche il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere in Premier League, con il Chelsea che sarebbe disposto a offrire 15 milioni per il centrocampista francese.