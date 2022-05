La Juventus, in queste settimane, starebbe portando avanti due trattative parallele. Infatti, i bianconeri sarebbero al lavoro per arrivare a due giocatori a parametro zero ovvero Paul Pogba e Angel Di Maria. In particolare, l'aegentino ha dato già il suo addio al Paris Saint Germain dopo 7 anni. Il club transalpino ha deciso di non esercitare l'opzione di rinnovo presente nel contratto di Angel Di Maria. Dunque, l'argentino avrebbe cominciato a guardarsi intorno e in modo particolare avrebbe avviato una trattativa con la Juventus. In attesa di capire se i bianconeri e El Fideo raggiungeranno un accordo, la moglie dell'argentino, tramite Instagram, non ha lesinato alcune critiche verso il PSG: "Il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio", ha scritto Jorgelina Cardoso.

La signora Di Maria ha poi sottolineato che sarà un altro club a beneficiare della classe di El Fideo: "Un'altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te".

Di Maria - Juventus proseguono i contatti

Mentre la moglie di Angel Di Maria non ha lesinato critiche verso il PSG reo di non aver esercitato il rinnovo automatico per il marito, l'entourage de "El Fideo" sarebbe al lavoro per trovare una nuova sistemazione. In particolare l'ex Paris Saint Germain sarebbe vicino alla Juventus. Anche se nelle ultime ore, il suo nome sarebbe stato accostato al Barcellona. In ogni caso, sembra che Di Maria sia intenzionato ad accettare la corte della Juventus. Il giocatore potrebbe firmare per un anno con opzione per il secondo anno.

L'intenzione dell'argentino sarebbe quella di rimanere in Europa per circa per un anno per arrivare al meglio al mondiale e poi dovrebbe fare ritorno in Argentina. Adesso resta solo da capire se davvero si consumerà il matrimonio con la Juventus e se davvero i tifosi bianconeri potranno beneficiare della sua classe così come ha sottolineato sua moglie suo social.

Ovviamente la signora Di Maria non ha anticipato nulla sul futuro del marito ma ha solamente sottolineato che è ancora un giocatore in grado di spostare gli equilibri.

La Juventus cerca un vice Vlahovic

La Juventus oltre a cercare degli esterni d'attacco cercherà anche un vice Vlahovic. I bianconeri, in modo particolare, starebbero cercando un giocatore di esperienza ricalcando un po' quello che ha fatto il Milan acquistando Giroud.

Questa sarebbe l'idea dei dirigenti della Juventus per cercare un calciatore che possa dare ogni tanto un po' di respiro a Dusan Vlahovic che ovviamente sarà il titolare inamovibile della Juventus di Massimiliano Allegri. Dunque, si scandaglierà il mercato alla ricerca del profilo più adatto.