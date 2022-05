Mercoledì 11 maggio 2022, allo stadio Olimpico di Roma, Juventus e Inter si affronteranno per stabilire chi si aggiudicherà la Coppa Italia 2021-2022. L'anno scorso furono i piemontesi allenati da Pirlo a trionfare sull'Atalanta per 2-1 con gol di Kulusevski e Chiesa, intervallati dal momentaneo pareggio di Malinovskyi. Ancora una sfida fra bianconeri e nerazzurri ma dal sapore diverso visto che la partita tra Juve e Inter rappresenta il 'Derby d'Italia'. Le due compagini si sono già affrontate in tre circostanze in stagione. In campionato, a San Siro terminò 1-1 con reti di Dzeko nel primo tempo e pari di Dybala su calcio di rigore.

Poi a gennaio fu la volta della Supercoppa Italiana: sempre a Milano a vincere fu la squadra di Simone Inzaghi ai tempi supplementari. Decisivo il gol di Sanchez al 121° minuto. Al ritorno in campionato a Torino vinsero i lombardi per 0-1 grazie al contestato rigore di Calhanoglu in chiusura di primo tempo. Quindi, Juve senza successi sin qui in stagione contro l'Inter.

Inter, coppia Lautaro-Dzeko davanti

La squadra di Simone Inzaghi arriva all'incontro con la Juventus dopo la rimonta in campionato con l'Empoli per 4-2. Un successo che tiene ancora a galla i nerazzurri per lo scudetto ma sempre a due punti di distanza dal Milan vittorioso a Verona per 1-3. Con lo scontro diretto a favore dei rossoneri, in pratica Dzeko e compagni dovrebbero vincere le ultime due e sperare in un passo falso dei cugini.

Nessun grande assente in formazione per Inzaghi contro la Juventus. Davanti al capitano portiere Handanovic ci dovrebbero essere Skriniar, de Vrij e Dimarco; Dumfries e Perisic sugli esterni con Barella, Brozovic e Calhanoglu a centrocampo; in avanti spazio alla coppia composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez con Correa che scalpita come Alexis Sanchez che decise la Supercoppa, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina.

Juventus, Vlahovic riferimento offensivo

Diverso il discorso per la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è già sicura della qualificazione alla prossima Champions League e fu proprio la sconfitta in campionato con l'Inter a decretare la fine dei sogni rimonta in campionato. I bianconeri nell'ultima sfida di Serie A hanno perso in modo rocambolesco a Genova con i rossoblu per 2-1.

Il gol di Dybala è stato prima pareggiato all'88'esimo minuto da Gudmundsson e poi ribaltato dal rigore di Criscito in pieno recupero. Non dovrebbe esserci Paulo Dybala in formazione. Allegri dovrebbe proporre il 4-3-3 con Mattia Perin fra i pali; Danilo e Alex Sandro terzini con de Ligt e Chiellini in mezzo alla difesa; dubbio Miretti a centrocampo dove dovrebbero essere favoriti Zakara e Rabiot in compagnia del regista Arthur; in avanti Cuadrado e Morata a supporto di Vlahovic che non segna da tre turni.