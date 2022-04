Il mancato rinnovo di Dybala con la Juventus ha scosso il mercato italiano e non solo, con molte squadre pretendenti sulle sue tracce. Nelle ultime ore si potrebbe inserire anche il Milan, con la dirigenza rossonera che vede in Dybala un ottimo elemento per il 4-2-3-1.

Sulle tracce di Dybala ci sarebbero molti club ed alcune offerte sembrerebbero essere già arrivate dalla Premier, con l’argentino che avrebbe rifiutato le destinazione di Arsenal e Newcastle. La Joya sembrerebbe avere l’intenzione di rimanere in Italia e, dunque, le destinazioni possibili si dovrebbero ridurre a due: Milan ed Inter.

Il possibile futuro di Dybala

L’attaccante argentino dal 30 giugno sarà libero di approdare in qualunque destinazione vorrà, ma già in questa primavera, con ogni probabilità, Dybala ed il suo agente sceglieranno la maglia che vestirà nella prossima stagione. Con la maglia della Juventus non ha pienamente brillato in questa stagione, anche a causa di qualche infortunio di troppo, per questo la squadra che lo sceglierà dovrà senza dubbio correre il rischio della possibilità futura di infortuni. Nonostante non abbia vissuto una stagione brillante, la Joya ha messo a segno 8 reti e 5 assist in Campionato ed ha fornito delle prestazioni di livello in alcune partite importanti. Per questo e per le sue potenzialità non mancano le pretendenti a garantirsi le sue prestazioni per le prossime stagione: dalla Premier, infatti, sarebbero già arrivate numerose offerte che l’argentino ha rifiutato; la Joya sembrerebbe avere l’intenzione di continuare a vivere in Italia, disputando le prossime stagioni in Serie A.

Dybala in rossonero, possibili soluzioni

La dirigenza rossonera, con Maldini in testa, vorrebbe portare la Joya nella sponda rossonera di Milano, ma la concorrenza è agguerrita, soprattutto da parte della squadra nerazzurra di Milano. L’ammirazione di Marotta per Dybala, infatti, non è mai scemata e l’Inter sembra avere tutte le intenzioni per portare la Joya a vestire la maglia nerazzurra.

Il Milan, però, si è ormai inserito ed ha iniziato a sondare il terreno, premendo sul fatto che senza dubbio la destinazione rossonera sarebbe sicuramente più gradita agli ex tifosi bianconeri di Dybala rispetto ad un suo eventuale approdo all’Inter. Il mister Pioli avrebbe già dato l’ok per l’acquisto dell’argentino, ben potendolo inserire nel suo modulo attuale che, con ogni probabilità, sarà utilizzato anche nelle prossime stagioni.

Nelle prossime settimane, dunque, quasi certamente, ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente dell’attaccante argentino per provare a definire un contratto che soddisfi entrambe le parti.