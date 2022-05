L'Inter conquista l'ottava Coppa Italia della propria storia. Allo Stadio Olimpico di Roma, i milanesi battono 4-2 la Juventus nei tempi supplementari. Decisiva la doppietta di Ivan Perisic, che regala il secondo trofeo stagionale ai nerazzurri dopo la Supercoppa.

La formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, Allegri opta per un 4-2-3-1, utilizzato in questa seconda parte di stagione: Perin in porta; difesa a quattro formata da Danilo, Chiellini, De Ligt ed Alex Sandro. A centrocampo spazio alla coppia Zakaria-Rabiot, mentre in attacco confermato Dusan Vlahovic, sostenuto da Dybala, Bernardeschi e Cuadrado.

Confermato il 3-5-2 dell'Inter, con Inzaghi che opta per i titolarissimi: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e D'Ambrosio. A centrocampo spazio a Brozovic, affiancato da Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie sono confermati Perisic e Darmian. In attacco gioca il tandem Lautaro-Dzeko.

Primo tempo, Inter in vantaggio con Barella

Pronti via e l'Inter passa subito in vantaggio con Nicolò Barella, che con una grande conclusione a giro batte Perin e firma l'1-0. Dopo il vantaggio siglato dal centrocampista italiano, la Juventus prova a reagire e ci prova con la conclusione di Dybala, bloccata da Handanovic. La Joya ci riprova e va vicino al pareggio con un sinistro che sibila alla destra di Handanovic.

Il primo tempo si chiude con il vantaggio nerazzurra, con la Juventus costretta a rincorrere e soprattutto a modificare l'assetto per l'infortunio di Danilo, a cui Allegri reagisce inserendo Morata.

Secondo tempo, rimonta Juve e pareggio di Calhanoglu

Nella ripresa la formazione bianconera cambia marcia e trova il pareggio subito con Alvaro Morata, che grazie al lavoro di Alex Sandro firma 1-1, beffando Handanovic con una deviazione sotto misura.

La rete dello spagnolo è una doccia gelida per l'Inter che subisce il 2-1 causa il contropiede perfetto finalizzato da Dusan Vlahovic, che su assist di Dybala firma il 2-1. L'Inter prova a reagire e lo fa con la bella conclusione di Darmian, stoppata da Perin.

Al 79° però i nerazzurri trovano il pareggio con il calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu per fallo di De Ligt su Lautaro: è il secondo centro consecutivo per il turco.

Al 90° finisce quindi sul 2-2 e le squadre vanno ai supplementari.

Supplementari: Show di Perisic

Ai supplementari sale in cattedra Ivan Perisic, che nel giro di due minuti chiude definitivamente la partita. Il croato trasforma prima un calcio di rigore per fallo di De Ligt su De Vrij, che regala il 3-2 all'Inter, e successivamente firma anche la personale doppietta, con una grande conclusione di sinistro che batte Perin firmando il 4-2. La Juventus prova a reagire, ma le speranze dei bianconeri si spengono su una conclusione di Morata che termina a lato. Poco prima della fine viene anche espulso mister Allegri.

Si tratta del secondo trofeo stagionale per l'Inter, che dopo la Supercoppa italiana, conquista anche la Coppa Italia, in entrambi i casi battendo in finale la Juventus.