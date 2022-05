Dopo la Supercoppa Italiana, l'Inter si aggiudica anche la Coppa Italia battendo, ancora una volta, la Juventus. All'Olimpico di Roma i nerazzurri si impongono ai tempi supplementari per 4-2 al termine di una gara ricca di emozioni, episodi e capovolgimenti di fronte.

Primo tempo di marca lombarda aperto dal gran gol di Barella. Poi diverse occasioni per i piemontesi che raggiungono il pari a inizio ripresa con Alex Sandro. Nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro e Vlahovic ribalta il punteggio facendo sognare la Juve. Al 77° minuto, rigore per gli uomini di Inzaghi per fallo su Lautaro Martinez.

Dal dischetto Calhanoglu non fallisce.

La gara va così ai supplementari. L'Inter beneficia di un altro penalty per fallo di de Ligt su de Vrij. Non c'è il turco, sostituito da Vidal, così dagli undici metri è Perisic a riportare avanti i suoi. Proprio il croato realizza poco dopo un'altra rete, quella del 3-2, che sancisce il trionfo nerazzurro.

Non sono mancati gli episodi in quello che è definito il Derby d'Italia con l'allenatore della Juventus, Max Allegri, che è stato espulso nel finale. Proprio il tecnico ha commentato il rosso ricevuto.

Allegri non rimprovera nulla alla squadra

Dopo nove scudetti, cinque Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane spalmati in 10 stagioni, per la prima volta dal 2010-2011, i bianconeri chiudono una stagione senza titoli in bacheca.

Mister Allegri si è presentato ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la sconfitta contro l'Inter e, in particolare l'espulsione: "È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata, ma l'arbitro si è girato e mi ha espulso". Il tecnico ha sottolineato che non conta il rosso rimediato, ma che la Juve ha terminato la stagione senza nemmeno un trofeo e questo deve essere un valido motivo per dare la necessaria rabbia per il prossimo anno.

In quattro gare stagionali contro l'Inter non è arrivato nessun successo per la Juventus che ha pareggiato in campionato a Milano, poi è stata sconfitta nel ritorno a Torino. Nel mezzo a gennaio c'era stata la Supercoppa persa ai supplementari. E infine ieri, mercoledì 11 maggio 2022, sempre dopo 120 minuti, ad alzare una Coppa Italia sono stati i lombardi.

Allegri ha sottolineato che brucia la sconfitta, ma l'allenatore non ha da rimproverare nulla alla squadra.

Max Allegri: 'Siamo calati nel finale'

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha affermato: "Siamo calati nel finale", aggiungendo che alcuni dei suoi calciatori avevano poche partite nelle gambe. Fino al 70° minuto, secondo il tecnico, la gara è andata bene, poi ha dovuto effettuare delle modifiche evidenziando che Cuadrado soffriva le incursioni di Perisic e perciò è passato a una difesa a tre con l'inserimento di Bonucci. Il mister bianconero si è poi complimentato con l'Inter per il successo e con l'arbitro Valeri per come ha diretto il match.

La Juventus ha comunque raggiunto, secondo Allegri, l'obiettivo minimo stagionale, ossia la qualificazione alla prossima Champions League. Ora rimangono le ultime due partite di campionato, poi sarà tempo di pensare al futuro.