Il Palmeiras non si lascia sfuggire l’opportunità di prendere il comando solitario del Brasileirão al termine del decimo turno. I campioni del Sudamerica, tenendo fede ai pronostici della vigilia, conseguono, davanti al proprio pubblico, un perentorio successo per 4-0 sul Botafogo arrivato al terzo ko consecutivo. La quarta affermazione nelle ultime cinque gare, sancita da una doppietta di Rony e dalle reti di Gustavo Scarpa e Wesley, consente al Verdão di salire in classifica a 19 punti e scavalcare conseguentemente di una lunghezza l’ormai ex capolista Corinthians sorprendentemente battuta a Cuiabà per 1-0.

Cade l’Atlético Mineiro, San Paolo avanti a suon di pareggi

Non riesce all’Atlético Mineiro di tenere il passo del Palmeiras: i campioni in carica rimediano al “Maracanã”, una roboante sconfitta per 5-3 contro la Fluminense tornata alla vittoria dopo due ko consecutivi. Secondo passo falso nel Brasileirão per il “Galo” agganciato sul gradino più basso del podio a quota 16 dall’Athletico Paranaense andato a imporsi sul campo della Juventude per 3-1. Il San Paolo allunga a quattro la striscia di pareggi consecutivi chiudendo sull’1-1 l’impegno esterno contro il Coritiba. Le protagoniste del match disputato al “Couto Pereira” si ritrovano a condividere con 15 punti all’attivo la quinta posizione con l’Internacional reduce dall’1-1 in trasferta contro il Santos.

Il Flamengo, battuto nuovamente, esonera Paulo Sousa

Il Flamengo non riesce a rialzare la testa dopo la clamorosa battuta d’arresto subita allo scadere in casa contro il fanalino di coda Fortaleza: i rossoneri soccombono anche al “Nabi Abi Chedid” contro il Red Bull Bragantino per 1-0. Lo scivolamento nel Brasileirão [VIDEO] in quattordicesima posizione a sette punti dalla vetta costa l’esonero all’allenatore Paulo Sousa.

Sulla panchina del Flamengo viene dato per imminente l’arrivo di Dorival Júnior, ex tecnico del Cearà. Il quadro dei risultati della decima giornata è completato dall'affermazione interna dell’Atlético Goianiense sull’Avaí per 2-1, dal pareggio tra Fortaleza e Goiás per 1-1 e dal colpo esterno del Cearà sull’América Mineiro per 2-0.

Brasileirão 2022: risultati, classifiche e prossimo turno

I risultati della decima giornata:

Cuiabà vs Corinthians 1-0 (1-0)

América Mineiro vs Cearà 0-2 (0-1)

Juventude vs Athletico Paranaense 1-3 (1-1)

Red Bull Bragantino vs Flamengo 1-0 (1-0)

Atlético Goianiense vs Avaí 2-1 (1-1)

Fluminense vs Atlético Mineiro 5-3 (3-2)

Santos vs Internacional 1-1 (0-0)

Palmeiras vs Botafogo 4-0 (3-0)

Fortaleza vs Goiás 1-1 (1-0)

Coritiba vs San Paolo 1-1 (0-1)

La classifica:

Palmeiras 19 Corinthians 18 Athletico Paranaense 16 Atlético Mineiro 16 Coritiba 15 San Paolo 15 Internacional 15 Fluminense 14 América Mineiro 14 Santos 13 Red Bull Bragantino 13 Cearà 13 Goiás 13 Flamengo 12 Botafogo 12 Avaí 11 Cuiabà 11 Atletico Goianiense 10 Juventude 10 Fortaleza 6

La classifica dei marcatori:

9 reti: Jonathan Calleri (San Paolo).

6 reti: Hulk (Atlético Mineiro), Stiven Mendoza (Cearà) e Germán Cano (Internacional).

5 reti: Erison (Botafogo), Pedro Raul (Goiás), Rony (Palmeiras) e Marcos Leonardo (Santos).

4 reti: David Terans (Athletico Paranaense), Guilherme Bissoli (Avaí), Léo Gamalho (Coritiba) e Elvis (Goiás).

Il programma dell’undicesima giornata (11-14 giugno):

Corinthians vs Juventude

Atlético Mineiro vs Santos

Cuiabà vs Red Bull Bragantino

Fluminense vs Atletico Goianiense

Internacional vs Flamengo

Goiás vs Cearà

San Paolo vs América Mineiro

Coritiba vs Palmeiras

Fortaleza vs Athletico Paranaense

Botafogo vs Avaí