Con l'arrivo del tecnico Franco Lerda e il ritorno in società di Raffaele Vrenna, figlio del presidente Gianni Vrenna, il Crotone sta ora iniziando a valutare cessioni ed eventuali riconferme nella rosa. Due elementi che potrebbero proseguire in rossoblù sono i difensori Giuseppe Cuomo e Vladimir Golemic, mentre in uscita ci sarebbe Ionut Nedelcearu.

Crotone, due conferme e una cessione

Il reparto difensivo è stato uno dei punti deboli del Crotone delle ultime due stagioni. La rifondazione potrebbe però ripartire da alcune conferme. In particolare gli squali potrebbero provare a trattenere i difensori Giuseppe Cuomo e Vladimir Golemic.

Se per il primo le possibilità sono elevate, invece per l'ex Pas Lamia si dovrà ridiscutere il contratto, vista la scadenza del suo legame con il club calabrese fissato al 30 giugno 2022.

Dalla Serie A alla Serie C, il Crotone dovrà essere protagonista in un campionato dal quale manca ormai da 13 anni, nel corso dei quali ha disputato sempre campionati di cadetteria e massima serie.

Nedelcearu verso l'addio al Crotone

Arrivato in estate come uno dei grandi acquisti degli squali, il difensore romeno Ionut Nedelcearu non ha mantenuto le aspettative. Ora la sua esperienza italiana potrebbe concludersi facendo ritorno in patria. Su di lui ci sarebbe l'interesse dello Steaua Bucarest. Per la sua cessione i calabresi avrebbero richiesto una cifra non inferiore a 1,5 milioni di euro.

Difficilmente il calciatore, nel giro della Nazionale maggiore della Romania, scenderà nel campionato di Serie C: un prestito potrebbe essere un'opzione in caso di mancanza di offerte ritenute congrue al suo valore.

Addio certo invece per il difensore Simone Canestrelli che rientrerà per fine prestito all'Empoli: per lui si parla di un interesse della Sampdoria.

Si avvicina la nuova stagione

Nel pomeriggio di venerdì 17 giugno il Crotone attraverso la sua pagina social Facebook ha voluto caricare la tifoseria annunciando, con un messaggio, novità imminenti. Un riferimento che lascia pensare alla nuova campagna abbonamenti, che dovrebbe ritornare dopo due anni di assenza.

Anche per quello che ci cerne in ritiro estivo gli squali dovrebbero effettuare la loro preparazione nella sede di Villaggio Baffa, nel territorio di Cotronei (Sila) rimanendo cosi vicini alla città. Una scelta in continuità con il passato, dettata dalla voglia di permettere ai tifosi di poter sostenere sin dal ritiro estivo i protagonisti del nuovo torneo.