La Juventus, dalla stagione 2022-2023, non avrà in rosa Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Il difensore ha rescisso il suo contratto con la società bianconera e si è trasferito nel campionato americano, ai Los Angeles Fc. Gli altri sono andati in scadenza di contratto, con il centrocampista che piace al Napoli e l'argentino che sarebbe vicino all'Inter. Altro giocatore che lascerà Torino, almeno inizialmente, è Alvaro Morata. La società bianconera ha deciso di non riscattare lo spagnolo dall'Atletico Madrid per 35 milioni di euro.

Una somma considerata troppo pesante dalla Juventus, soprattutto dopo aver speso 20 milioni di euro per il prestito del giocatore. Le due società potrebbero però trattare di nuovo il trasferimento di Morata a Torino da luglio. Si è parlato di una possibile intesa sulla base di un prestito più riscatto a giugno 2023 per circa 20 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, la Juventus starebbe valutando la possibilità anche di offrire una contropartita tecnica all'Atletico Madrid per l'acquisto di Alvaro Morata. Parliamo di Moise Kean, non considerato un titolare da Massimiliano Allegri. Arrivato in prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023 per un totale di 38 milioni di euro, la Juventus potrebbe riscattarlo in anticipo dall'Everton ed offrirlo alla società spagnola per arrivare a Morata.

Il giocatore Kean potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid per Alvaro Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Moise Kean per Alvaro Morata. Il giocatore italiano sarebbe riscattato in anticipo dall'Everton rispetto alla data stabilita la scorsa estate, ovvero giugno 2023.

La società bianconera vorrebbe inserirlo nello scambio di mercato con lo spagnolo. Allegri avrebbe chiesto di poter contare anche nella stagione 2022-2023 su Morata, utile non solo come punta di fascia nel 4-3-3, ma anche come sostituto di Vlahovic in diversi match. A proposito di Kean, la Juventus starebbe valutando anche la possibilità d offrirlo al Paris Saint Germain per arrivare a Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino piace molto ad Allegri e gli darebbe la possibilità di schierare Locatelli e Pogba (per il quale mancherebbe solo l'annuncio da parte della società bianconera) nel ruolo di mezzali. Anche in questo caso, sarebbe uno scambio di mercato alla pari. Kean ha già giocato nel Paris Saint Germain nella stagione 2019-2020 dando un contributo importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per altri rinforzi per il settore avanzato. Si valutano almeno due acquisti per le fasce: piacciono Filip Kostic e Angel Di Maria. Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di Nicolò Zaniolo per il quale potrebbe offrire alla Roma 20 milioni di euro per il prestito, 20 milioni di euro per il riscatto e come bonus altri 10 milioni di euro.