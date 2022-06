Il Crotone sta valutando attentamente i passi da compiere in vista del Calciomercato per allestire una squadra in grado di primeggiare in Serie C. Dopo l'ufficializzazione di Franco Lerda in panchina, gli squali starebbero riflettendo sugli elementi da provare a trattenere in rosa, uno di questi sarebbe il centrocampista Theophilus Awua. Il futuro sarà invece sicuramente lontano da Crotone per l'attaccante Mirko Maric, miglior marcatore della squadra dell'ultima stagione, il quale è corteggiato da un club svizzero.

Crotone, possibile conferma per Awua per il centrocampo

Arrivato in rossoblù in prestito dalla Pro Vercelli a gennaio, il centrocampista Theophilus Awua è diventato rapidamente un titolare della squadra. Le sue prestazioni, al netto della retrocessione, avrebbero però convinto il club calabrese a tenerlo.

La proprietà punterebbe su una sua riconferma con l'acquisto del suo cartellino in vista del torneo 2022-2023, potendo contare sul gradimento del tecnico Franco Lerda. Potrebbe essere una corsia privilegiata nella trattativa il fatto che il Crotone avrà nel proprio staff Raffaele Vrenna, dirigente che fino a poche settimane fa ha svolto il ruolo di Amministratore Delegato proprio nel club di Vercelli.

Maric verso la Svizzera

Per l'attaccante Mirko Maric si è conclusa di fatto l'esperienza in Calabria. Arrivato in prestito in estate, l'attaccante ritornerà al Monza con il club brianzolo fresco di promozione in massima serie. Per lui il futuro potrebbe essere all'estero, avendo alcune offerte in particolare dalla Svizzera.

A interessarsi a lui sarebbe stato nelle ultime ore lo Zurigo.

In 36 partite disputate a Crotone il calciatore ha realizzato 11 reti, fornendo inoltre 6 assist per i compagni, dimostrandosi uno dei migliori elementi presenti nella rosa degli squali.

Crotone, le altre possibili operazioni

L'estate del Crotone si preannuncia comunque ricca di operazioni, con numerosi acquisti e cessioni. In uscita ci sarebbe il capitano Nahuel Estevez per il quale si sarebbe manifestato l'interessamento della Ternana.

Con le valigie pronte è pure il difensore Vladimir Golemic, in scadenza di contratto, per il quale Cosenza e Ternana avrebbero sondato il terreno.

In entrata i rossoblù avrebbero inserito nella lista dei possibili rinforzi il profilo dell'estremo difensore Paolo Branduani del Catanzaro. In attacco un nome potrebbe essere quello di Francesco Galuppini, nell'ultima stagione al Sudtirol. In difesa sono due i nomi che potrebbero fare al caso degli squali: Luigi Silvestri dell'Avellino e Marco Bellich della Lucchese.