Sono giornate di attente riflessioni per il Crotone e in particolare per il suo presidente, Gianni Vrenna. In queste ore la priorità è ricostruire le gerarchie societarie dopo l'addio del direttore sportivo, Beppe Ursino. Anche in panchina ci potrebbero essere novità, con il probabile addio di Francesco Modesto e l'arrivo di un sostituto. L'ultimo nome accostato in tal senso agli squali è quello di Cristiano Scazzola, tecnico che in questa stagione ha guidato il Piacenza in Serie C.

Crotone, casting per la panchina

Molto probabilmente Francesco Modesto non sarà più l'allenatore del Crotone.

Il tecnico, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, non guiderà il Crotone nel torneo 2022-2023. A confermarlo, in conferenza stampa, è stato lo stesso presidente Gianni Vrenna. Al suo posto dovrebbe arrivare un tecnico con esperienza in Serie C. Tra i profili al vaglio ci sarebbe quello di Roberto Boscaglia, ex Palermo, ma anche Bruno Caneo che in questa stagione ha guidato la Turris, a lungo collaboratore di Gian Piero Gasperini.

Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto il nome di Luciano De Paola, crotonese reduce dalla positiva stagione al Lecco. Inoltre circola anche l'ipotesi di Cristiano Scazzola che ben ha fatto con il Piacenza e potrebbe rappresentare un profilo interessante per la società rossoblù.

La squadra va in vacanza

Con l'allenamento svolto nella mattinata di venerdì 13 maggio presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" di Crotone si è di fatto conclusa l'annata sportiva dei calabresi. I calciatori ora sono in vacanza e molti non faranno più ritorno in maglia crotonese. Alcuni ad esempio faranno ritorno al proprio club di appartenenza in Serie A, mentre altri potrebbero essere ceduti.

Come comunicato dallo stesso club rossoblù c'è stato il significativo gesto da parte del tifo organizzato che, alla presenza del presidente Gianni Vrenna, ha voluto incontrare la squadra per esprimere solidarietà ai giocatori, prendendo le distanze da uno spiacevole episodio subìto da alcuni tesserati nella serata di martedì 10 maggio.

In tale occasione i tifosi hanno voluto ribadire con forza la contrarietà verso qualsiasi violenza.

Stadio a massima capienza anche in Serie C

Il Crotone che scenderà in campo in Serie C nel 2022-2023 potrà contare su uno stadio, l'Ezio Scida, che conserverà la sua massima capienza. Smentite le voci di un ridimensionamento dell'impianto da parte del Crotone, con gli spalti che potranno quindi ospitare fino a 16mila spettatori, in continuità con quanto fatto nelle ultime stagioni.

L'Ezio Scida, e in particolare i settori Tribuna Coperta e Curva Sud sono stati ampliati di recente, nel torneo 2016-2017 per garantire agli squali la capienza utile per disputare senza problemi le gare casalinghe di Serie A.