Una settimana che potrebbe essere importante quella che darà il via al mese di giugno. Il Crotone sarebbe ormai prossimo ad ufficializzare il nuovo organigramma della società dopo l'addio dello storico Direttore Sportivo, Beppe Ursino. In casa rossoblù potrebbero esserci però due ritorni: il primo, come già anticipato, sarà quello del giovane Raffaele Vrenna nelle vesti di Amministratore Delegato, mente il secondo potrebbe essere quello del tecnico Franco Lerda che nelle ultime ore si è liberato dopo l'ultima stagione alla guida della Pro Vercelli in Serie C.

Crotone, Lerda non smentisce

Che Franco Lerda sia uno dei candidati alla panchina del Crotone non è più un mistero. Il tecnico nativo di Fossano nelle ultime ore ha preso la parola dopo aver risolto il suo contratto con la Pro Vercelli: "Ho vissuto un'esperienza bellissima: vado via con la città di Vercelli nel cuore. È stata una bella esperienza quella con la Pro, ho conosciuto persone splendide, un gruppo di giocatori unito e coeso e con tanti valori. Dei bravi ragazzi, fuori e dentro il campo. Futuro sulla panchina del Crotone? È una domanda a cui non posso rispondere. Vedremo. Ora pensiamo, dopo le fatiche del campionato, a un po' di relax".

Grieco alternativa in panchina

Un nome che potrebbe rientrare nel lotto dei profili canditi alla panchina del Crotone potrebbe essere quello di Vito Grieco.

Il tecnico della Primavera del Lecce non disegnerebbe un ritorno in rossoblù dopo essere stato una bandiera del Crotone per diversi anni ricoprendo anche il ruolo di capitano. Nella sua giovane carriera da allenatore, le esperienze in Serie C alla guida di Sicula Leonzio e Pro Vercelli prima di arrivare a Lecce nel settore Primavera dove, in questa stagione, è riuscito a risollevare le sorti dei giovani pugliesi ottenendo buoni risultati.

Un nome che sarebbe gradito alla tifoseria crotonese, ancora legato a lui da dolci ricordi maturati nei campionati di Serie C.

Ursino da Crotone al Catanzaro

Dopo 27 anni si è conclusa nei giorni scorsi l'esperienza al Crotone per il Direttore Sportivo Beppe Ursino. Il dirigente degli squali, ormai "ex", potrebbe proseguire la sua carriera in Calabria.

Ad interessarsi a lui sarebbe stato il Catanzaro attualmente in lotta nei Play-off per ritornare in Serie B. Già nei giorni scorsi Beppe Ursino si è recato a Catanzaro per assistere alla gara tra i giallorossi e il Monopoli dalla tribuna dello Stadio "Ceravolo". Al momento, non esisterebbe una trattativa tra le parti, ma lo stesso Beppe Ursino, nel salutare Crotone in conferenza stampa, si è detto disponibile a sposare progetti importanti anche nell'immediato.