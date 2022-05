Finisce, questa volta definitivamente, il rapporto lavorativo tra il Crotone e il tecnico Francesco Modesto. L'allenatore è stato sollevato dall'incarico della guida della Prima Squadra. Per lui già in stagione un esonero a favore di Pasquale Marino, poi il ritorno a dicembre senza però riuscire a risollevare le sorti dei calabresi. Al suo posto a ritornare sarà, salvo ripensamenti, il tecnico Franco Lerda già alla guida del Crotone nella stagione di cadetteria 2009-2010 conclusa con il nono posto finale.

Crotone e Modesto: è addio

Una notizia che era ormai nell'aria, Francesco Modesto non sarà più l'allenatore del Crotone.

Il tecnico, che può contare con gli squali su un contratto fino al 30 giugno 2023, rimarrà fermo. L'annuncio ufficiale è giunto nella giornata di domenica 29 maggio attraverso una nota della società pitagorica. Al suo posto sarebbe pronto a ritornare Franco Lerda, tecnico nel precedente campionato alla Pro Vercelli. L'allenatore nativo di Fossano è già arrivato in città nelle ultime ore per incontrare la proprietà rossoblù. Nei giorni scorsi lo stesso Franco Lerda avevo concluso il suo rapporto lavorativo con la Pro Vercelli non smentendo le voci di un accostamento al Crotone.

Lerda incontra il Crotone

Il tecnico Franco Lerda avrebbe effettuato un pranzo nella giornata di sabato 28 maggio in un noto locale della città alla presenza di Raffaele Vrenna, figlio del presidente Gianni Vrenna.

Entrambi hanno lavorato nel precedente campionato in sinergia grazie al ruolo ricoperto da Raffaele Vrenna come Amministratore Delegato della Pro Vercelli. Con il ritorno in rossoblù del figlio del presidente del Crotone si sono di fatto aperte le porte al ritorno anche del tecnico in uscita dal club piemontese. Con ogni probabilità l'ufficialità del nuovo legame potrebbe arrivare già nella nuova settimana sulla base di un contratto annuale con opzione di rinnovo.

I rossoblù chiamati a ripartire

Con la scelta del nuovo allenatore il Crotone dovrà ufficializzare anche quello che sarà l'erede come Direttore Sportivo di Beppe Ursino. Anche sul fronte della squadra potrebbero essere registrati diverse cessioni con i nomi di Davide Mondonico, Nahuel Estevez e Vladimir Golemic già accostati ad altri club di Serie B e Serie C.

In entrata un profilo gradito sarebbe quello di Marco Bellich, difensore in uscita dalla Lucchese seguito anche da Frosinone e Cittadella. Due ritorni potrebbero invece concretizzarsi nei prossimi giorni, quelli dei giovani Zak Ruggiero e Gian Marco Crespi rispettivamente in prestito nell'ultima stagione alla Lucchese e alla Pistoiese.