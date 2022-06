La nuova stagione del Crotone partirà dalla ricostruzione della rosa. Il reparto che dovrebbe cambiare maggiormente sarebbe il centrocampo.

In uscita ci sarebbe il capitano Nahuel Estevez che potrebbe continuare a giocare in Serie B. In entrata, il nome nuovo per gli squali sarebbe quello di Elvis Kabashi, di proprietà del Como. Si starebbe pensando di fare anche un tentativo per l'acquisto dalla Pro Vercelli del centrocampista Theophilus Awua.

Crotone, Kabashi è il nome nuovo

Elvis Kabashi, calciatore del Como, sarebbe dunque la nuova idea per il centrocampo in casa Crotone.

Il 28enne albanese è reduce da una buona stagione con la maglia dei lariani, conclusa con 19 presenze. Per il classe 1994 un arrivo in Calabria potrebbe significare una maglia da titolare anche se nel campionato di Serie C.

Finora ha accumulato una discreta esperienza, avendo giocato (tra le altre) con Livorno e Renate. Per un calciatore che potrebbe arrivare, uno potrebbe partire: si tratta di Nahuel Estevez che dovrà essere riscattato dall'Estudiantes ma che sembra destinato a proseguire la sua carriera lontano dalla Calabria, con la Ternana che avrebbe già richiesto informazioni.

Prima le cessioni

Al fine di poter finanziare il mercato estivo, il Crotone dovrà pensare a fare cassa. Nei prossimi giorni gli squali potrebbero ufficializzare la cessione definitiva di Junior Messias al Milan per una cifra di circa 4,5 milioni di euro.

Allo stesso tempo, i rossoblu dovrebbero riscattare il centrocampista Nahuel Estevez dall'Estudiantes per circa 2 milioni di euro per poi cederlo al miglior offerente.

Richiesti 2,5 milioni di euro per la vendita del centrocampista Ahmad Benali al Pisa, con il club toscano che difficilmente effettuerà il riscatto. Per il difensore Ionut Nedelcearu il Crotone avrebbe richiesto non meno di 1,5 milioni di euro alla Steaua Bucarest.

In entrata, il club calabrese potrebbe acquistare a titolo definitivo il centrocampista Theophilus Awua dalla Pro Vercelli dopo sei mesi vissuti in prestito in Calabria.

Il Crotone programma il ritiro estivo

I nuovi protagonisti della stagione 2022-2023 si raduneranno in città tra poche settimane. Tra il 10 e il 13 luglio la squadra farà ritorno a Crotone per sottoporsi alle visite mediche.

Intorno alla metà del mese i calciatori partiranno alla volta di Villaggio Baffa, nella Sila crotonese, location prescelta per la fase di preparazione estiva.

In questi giorni potrebbero giungere anche delle novità in merito alla campagna abbonamenti che tornerà dopo due stagioni, e che potrebbe vedere l'applicazione di sconti appositamente pensati per permettere il ritorno allo stadio delle famiglie.